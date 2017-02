Bei Anruf "Betrug"

Polizei in Lippe warnt vor Trickbetrügern

Kreis Lip­pe. Die Po­li­zei in Lippe warnt ak­tu­ell vor Trick­be­trü­gern, die un­be­dachte und leicht­gläu­bige Bür­ger am Te­le­fon ü­ber de­ren Ver­mö­gens­ver­hält­nisse aus­spio­nie­ren möch­ten. Ihre Vor­ge­hens­weise ist in­so­fern per­son­ders per­fi­de, weil sie sie sich am Te­le­fon als Po­li­zei­be­amte aus­ge­ben und auf­grund tech­ni­scher Ma­ni­pu­la­tio­nen so­gar die Not­ruf­num­mer "110" mit ört­li­cher Vor­wahl­ken­nung als "ein­ge­hende Ruf­num­mer"ü­ber­tra­gen. Al­lein am Mon­tagnach­mit­tag sind der Po­li­zei in Det­mold 30 Fälle die­ses ver­such­ten Trick­be­tru­ges be­kannt ge­wor­den. Auf diese Weise an­ge­ru­fene und be­sorgte Bür­ger aus Blom­berg und Det­mold hat­ten nach den An­ru­fen rich­tig rea­giert. Sie ha­ben das Ge­spräch ab­ge­bro­chen und sich durch einen Rück­ruf bei der Po­li­zei in Det­mold ü­ber die "Echt­heit" des An­rufs er­kun­digt.

Auch aus an­de­ren Re­gio­nen Lip­pes mel­de­ten sich Bür­ger und frag­ten, ob es denn seine Rich­tig­keit mit den "­po­li­zei­li­chen" An­ru­fen hat. In al­len Fäl­len mel­de­ten sich am an­de­ren Ende der Lei­tung an­geb­li­che Po­li­zei­be­am­te, die vor­ga­ben, dass man Ein­bre­cher fest­ge­nom­men habe oder auf ih­nen der Spur sei. Da­bei habe man per­sön­li­che Da­ten des An­ge­ru­fe­nen ge­fun­den. Da­mit nichts pas­siert, sol­len doch mög­li­che Wert­sa­chen und vor al­len Din­gen Bar­geld der Po­li­zei ü­ber­ge­ben wer­den, da­mit diese Dinge dann si­cher ver­wahrt wer­den kön­nen. Der An­ruf sei auch ver­trau­lich. "­Der­ar­tige An­rufe sind in den Be­reich des Trick­be­trugs ein­zu­stu­fen und die­nen aus­sch­ließ­lich zur Vor­be­rei­tung von Straf­ta­ten", warnt Po­li­zei­spre­cher Uwe Bau­er. Die Po­li­zei ar­beite nicht mit der­ar­ti­gen Me­tho­den und sam­mele auch nicht aus Si­cher­heits­grün­den Bar­geld oder Wert­sa­chen ein, um diese dann weg­zu­sch­ließen. Auch die Tat­sa­che, dass im Te­le­fon­dis­play die "110" an­ge­zeigt wird, zeugt nicht von der Echt­heit ei­nes sol­chen An­rufs. Die 110 wird bei An­ru­fen der ech­ten Po­li­zei nicht ü­ber­tra­gen. In den vor­lie­gen­den Fäl­len han­delt es sich um tech­ni­sche Ma­ni­pu­la­tio­nen durch die Täter. "­Die Po­li­zei ruft keine Bür­ger an und fragt sie nach wirt­schaft­li­chen und per­sön­li­chen Ver­hält­nis­sen aus. Ge­ben Sie kei­nes­falls Ant­wor­ten auf Fra­gen nach vor­han­de­nem Bar­ver­mö­gen, Wert- oder Schmuck­ge­genstän­den oder Fra­gen zu den Kon­to­stän­den. Selbst­ver­ständ­lich soll­ten auch keine Kon­to­ver­bin­dungs­da­ten preis­ge­ge­ben wer­den. Diese An­ru­fer ha­ben nur ein Ziel. Sie wol­len an das Ver­mö­gen ih­rer Op­fer. Sie wol­len Aus­kunft darü­ber, ob sich et­was Loh­nens­wer­tes im Haus oder in der Woh­nung be­fin­det. Im Zwei­fel sollte man bei der ört­li­chen Po­li­zei­dienst­stelle nach­fra­gen", so der Po­li­zei­spre­cher. Fer­ner soll­ten die ver­such­ten Be­trü­ge­reien auch den Po­li­zei­si­enst­stel­len ge­mel­det wer­den.

vom 08.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6A

Drucken | Versenden