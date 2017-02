Zum Nulltarif

KreisLip­pe/­Barn­trup. Eine ko­ten­lose Ü­ber­prü­fung der Brem­sen oder der Be­leuch­tungs­an­lage bie­tet der TÜV-Nord in sei­ner Sta­tion Barn­trup an der Al­ver­dis­ser Straße 24 im Auf­trag des ADAC Ost­west­fa­len-Lip­pe. Im Sinne der Ver­kehrs­si­cher­heit sind am nächs­ten Mitt­wo­ch, 15. Fe­bruar, alle in­ter­es­sier­ten Au­to­fah­rer (u­n­ab­hän­gig von ADAC-Mit­glied­schaft) zwi­schen 9 und 15 Uhr ein­ge­la­den.

vom 08.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6A

