Geteilte Freude ist größte Freude

Familienfreundlicher Kreis prämiert bunteste Familie

Kreis Lip­pe/Dören­trup. Der Fa­mi­li­en­fo­to­wett­be­werb "­Bun­teste Fa­mi­lie in Dören­trup" hat sei­nen Sie­ger ge­fun­den: Die Ak­tion fand im Rah­men des Fa­mi­li­en­tags in Dören­trup statt, der jüngst mit rund 30 Pro­gramm­punk­ten und vie­len Stän­den Scha­ren von Be­su­chern an­lock­te. Un­ter dem Motto "­Groß und Klein – Wir sind Fa­mi­lie" war auch das Team des Fa­mi­li­en­freund­li­chen Krei­ses mit ei­nem Stand ver­tre­ten.

Ein we­nig auf­ge­regt, aber hoch­mo­ti­viert konn­ten Groß und Klein mit al­ler­hand bun­tem Equip­ment Fo­tos von sich schießen las­sen. Die Ak­tion war ein vol­ler Er­folg! Vor­ga­ben gab es be­wusst we­nig. "Es ging uns nicht nur darum "­bunt zu sein". Ziel war ein ge­mein­sa­mes Er­leb­nis, denn be­kannt­lich ist ja ge­teilte Freude die größte Freu­de. Ich danke al­len Teil­neh­mern, die bei dem Wett­be­werb mit so viel Lei­den­schaft und Krea­ti­vität vor­an­ge­gan­gen sin­d", sagt Ju­lia Pro­ko­fie­va, Mit­ar­bei­te­rin beim Kreis Lippe und An­sprech­part­ne­rin für das Netz­werk Fa­mi­li­en­bil­dung in Dören­trup. Ziel des Fa­mi­li­en­freund­li­chen Krei­ses ist es, dass es Kin­dern und ih­ren Fa­mi­lien in Lippe gut geht. "Wir sind ü­ber­zeugt, dass die­ses Er­leb­nis noch lange in Er­in­ne­rung bleib­t", so Eve­lyn Tegt­mei­er, Fach­be­reichs­lei­te­rin VHS Det­mold-Lemgo und Mit­glied im Or­ga­ni­sa­ti­ons-Team. Nun hatte die Jury die Qual der Wahl. Das schönste Bild und da­mit der Sie­ger des Wett­be­werbs musste er­nannt wer­den. Freuen durfte sich Fa­mi­lie Jor­dan-Jen­dreck aus Dören­trup. Als Preis be­kam die Fa­mi­lie die Lippe-Ver­sion des be­lieb­ten Ge­sell­schaftss­piels Mo­no­poly und natür­lich eine ge­rahmte Ver­sion des Ge­winner­bilds. "Wir wa­ren to­tal ü­ber­rascht, dass wir den Wett­be­werb ge­won­nen ha­ben – da­mit ha­ben wir nicht ge­rech­net. Die Kin­der ha­ben sich alle sehr darü­ber ge­freut und wa­ren auf­ge­regt, als es hieß, dass je­mand zu uns nach Hause kommt und wir einen Preis be­kom­men. Das Spiel wurde natür­lich so­fort ge­tes­tet und auch das Bild be­kommt selbst­ver­ständ­lich einen Eh­ren­platz zu­hau­se", so die Ge­win­ner-El­tern.

vom 08.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6A

