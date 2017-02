Engagement-Vielfalt in Lippe

Initiative "impulse 50+" und Ehrenamtsbüro bieten Überblick

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Frei­wil­lig et­was für An­dere tun – das kann auch ein per­sön­li­cher Ge­winn sein. Egal, in wel­chem Be­reich Men­schen sich eh­ren­amt­lich en­ga­gie­ren: Ihre Auf­gabe macht Sinn und trägt zu ei­nem le­bens­wer­ten Kreis Lippe bei. Und Auf­ga­ben für Eh­ren­amt­li­che gibt es vie­le: Dazu gehört zum Bei­spiel, mit an­de­ren die Bühne für das Fest der Se­nio­ren­feier auf­zu­bau­en, als Pate einen Ju­gend­li­chen bei der Su­che nach ei­nem Aus­bil­dungs­platz zu un­ter­stüt­zen, Pa­ti­en­ten im Kran­ken­haus zu be­su­chen oder als eh­ren­amt­li­cher Vor­stand die Ge­schäfte ei­nes Ver­ei­nes mit­zu­ge­stal­ten. Im Rah­men der In­itia­tive "im­pulse 50+" des Zen­trums für Bil­dung Me­dien und Be­ra­tung des Krei­ses Lippe bie­tet Re­fe­ren­tin Ka­tha­rina Dette vom Eh­ren­amts­büro des Krei­ses Lippe einen Ü­ber­blick ü­ber die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten, sich in Lippe zu en­ga­gie­ren.

Die In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung fin­det am Mon­tag, 20. Fe­bruar, um 18 Uhr im Kreis­haus Det­mold, Fe­lix-Fe­chen­bach-Str. 5 statt. Die Teil­nahme am Se­mi­nar ist kos­ten­los. An­mel­dun­gen nimmt das Eh­ren­amts­büro un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-5001 oder per E-Mail un­ter "k.­det­te@­kreis-lip­pe.­de" bis zum 13. Fe­bruar ent­ge­gen.

vom 08.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6A

Drucken | Versenden