Auf den Spuren der Vergänglichkeit

Die Maschinen schweigen – Fotografien einer stillgelegten Industrieanlage

Lemgo (n­r). Der Pizza­kar­ton liegt noch auf dem Stuhl, die Türen ei­ni­ger Spinde in den Auf­ent­halts­räu­men ste­hen weit of­fen, aber die Stim­men der Be­leg­schaft hal­len längst nicht mehr durch die Räu­me. Wil­fried Brand und Lo­thar Nie­strath ha­ben mit dem Fo­to­ap­pa­rat Au­gen­bli­cke ein­ge­fan­gen. Es sind un­ge­stellte und un­ge­schönte Mo­ment­auf­nah­men ei­ner still­ge­leg­ten Lem­goer In­dus­trie­an­la­ge. Die Fo­to­aus­stel­lung "­Die Ma­schi­nen schwei­gen" ist noch bis zum 12. März im Mu­seum He­xen­bür­ger­meis­ter­haus zu se­hen.

Man sieht Teile von Ma­schi­nen, an de­nen der Lack ab­blät­tert; Far­ben, die ver­blas­sen; Rohr­lei­tun­gen, die stark mit Pa­tina um­ge­ben sind und leere Stahl­trep­pen in schwei­gen­den Ge­bäu­de­tei­len. Sechs Jahre Dorn­rö­schen­schlaf ha­ben Spu­ren hin­ter­las­sen. Der Rund­gang durch die Aus­stel­lung führt durch die Schär­fe­rei, das große und das kleine Kes­sel­haus, die Ener­gie­an­la­gen und die So­zi­al­räu­me. "Es ist die Schön­heit, die ab­seits liegt, die uns fas­zi­nier­t", be­schreibt es Lo­thar Nie­stra­th. "Wenn man den Blick nach rechts und links zulässt, fällt er manch­mal auf Ma­ro­des, auf so et­was wie ver­lo­rene Or­te." In so manch ei­gent­lich of­fen­sicht­li­cher Ba­na­lität ver­ste­cke sich eine be­son­dere Form von Äs­the­tik, die beide Hob­by­fo­to­gra­fen ein­zu­fan­gen ver­su­chen. 25 von etwa 500 Bil­dern hän­gen für kurze Zeit in der Ga­le­rie des He­xen­bür­ger­meis­ter­hau­ses. Sie alle sind in nur ei­ner still­ge­leg­ten In­dus­trie­an­lage in Lemgo ent­stan­den. Um wel­che es sich da­bei han­delt, dür­fen sie nicht preis­ge­ben, nur so­viel, dass sie 2009 ge­schlos­sen wurde und es nicht leicht war, die Ge­neh­mi­gung zu er­hal­ten, dort Fo­tos zu ma­chen. Ihre Hart­nä­ckig­keit hat sich aus­ge­zahlt. Mit Ge­neh­mi­gung wa­ren sie ü­ber fast ein­ein­halb Jahre ü­ber­wie­gend am Wo­chen­ende dort, um fo­to­gra­fisch die Stim­mung auf­zu­neh­men – et­was, das bei­den großar­tig ge­lun­gen ist, wie die ein­hel­lige Mei­nung der Be­su­cher auf der Ver­nis­sage war. Für Phy­sio­the­ra­peut Lo­thar Nie­strath und den kauf­män­ni­schen An­ge­stell­ten Wil­fried Brand ist die Fo­to­gra­fie ein wun­der­ba­rer Aus­gleich zur ei­gent­li­chen Ar­beits­welt. Ihre Bil­der wol­len eher Mo­mente und Stim­mun­gen ein­fan­gen, als nur ab­zu­bil­den. Im Falle der al­ten Lem­goer In­dus­trie­an­lage er­schei­nen die Auf­nah­men wie Re­fle­xio­nen von dem, was am Ta­ges­ende ü­b­rig ge­blie­ben ist. "Wenn wir mit un­se­ren Fo­to­gra­fien ein Ge­fühl von Span­nung und viel­leicht auch von An­we­sen­heit der Be­leg­schaft er­rei­chen, die Be­su­cher der Aus­stel­lung den Lärm der Ma­schi­nen, die Stim­men der Men­schen und den Ge­stank und die Hitze in den Hal­len erah­nen kön­nen, ha­ben wir et­was rich­tig ge­macht", sagt Wil­fried Brand. Noch bis zum 12. März ist die Aus­stel­lung in der Brei­ten Straße 17 bis 19 von Diens­tag bis Sonn­tag je­weils von 10 bis 17 Uhr zu se­hen. Der Ein­tritt ist frei.

vom 04.02.2017 | Ausgabe-Nr. 5B

