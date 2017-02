Für ein Jahr in die USA

Schülerin im PPP-Austauschprogramm

Kreis Lip­pe. Die 14-jäh­rige So­phie Li­e­nert aus Leo­polds­höhe wird im Rah­men des Par­la­men­ta­ri­schen Pa­ten­schafts-Pro­gramms, kurz: PPP, ein Jahr die Le­bens­ver­hält­nisse in den USA er­le­ben. Der lip­pi­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete Ca­jus Cae­sar ü­ber­brachte der jun­gen Frau jetzt die frohe Bot­schaft, dass sie un­ter ei­ner Viel­zahl von Be­wer­bern aus dem Wahl­kreis Lippe I für das Aus­tausch­pro­gramm von ihm vor­ge­schla­gen wur­de.

Cae­sar führt aus, dass es das PPP be­reits seit 1983 gibt. Da­bei han­delt es sich um ein Aus­tausch­pro­gramm zwi­schen dem Kon­gress der Ver­ei­nig­ten Staa­ten von Ame­rika und dem Deut­schen Bun­des­tag. Der jun­gen Ge­ne­ra­tion in bei­den Län­dern soll die Be­deu­tung freund­schaft­li­cher Be­zie­hun­gen, die auf ge­mein­sa­men po­li­ti­schen und kul­tu­rel­len Wert­vor­stel­lun­gen be­ruht, auf an­schau­li­che Weise ver­mit­telt wer­den. In je­dem Jahr er­hal­ten ei­nige Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete die Ge­le­gen­heit als Pa­ten an die­sem Pro­gramm teil­zu­neh­men. In die­sem Jahr habe er sich um die Teil­nahme an dem Pro­gramm bemüht und sei auch aus­ge­wählt wor­den. Durch das Aus­tausch­pro­gramm wird ei­nem Schü­ler aus sei­nem Wahl­kreis dann die Mög­lich­keit ge­ge­ben, ein Jahr lang Land und Leute in den USA ken­nen­zu­ler­nen. So­phie Li­e­nert, die zur­zeit die 9. Klasse am Ni­klas-Luh­mann-Gym­na­sium be­sucht, machte während des Aus­wahl­ge­sprächs mit dem Bun­des­po­li­ti­ker Ca­jus Cae­sar deut­lich, dass sie sich in­ten­siv auf den Aus­tausch vor­be­rei­tet hat­te. "Of­fen, neu­gie­rig und für ihr Al­ter sehr selbst­stän­dig", so be­schreibt Cae­sar die junge So­phie. Im Au­gust wird die 14-jäh­ri­ge, die sich in ih­rer Frei­zeit eh­ren­amt­lich en­ga­giert, in die USA auf­bre­chen. Ne­ben den El­tern, Tho­mas und Elke Li­e­nert, freute sich mit So­phie auch der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te, der die Pa­ten­schaft des Par­la­men­ta­ri­schen Pa­ten­schafts-Pro­gramms ü­ber­nom­men hat.

vom 04.02.2017 | Ausgabe-Nr. 5B

