Freie Plätze

Kreis Lip­pe. "­Ge­mein­sam durch das erste Le­bens­jahr" und "­Schritte ins Le­ben" sind An­ge­bote der Ev. Fa­mi­li­en­bil­dung für El­tern mit Kin­dern in den ers­ten Le­bens­jah­ren. Die El­tern-Kind-Grup­pen in Lem­go, Bad Sal­zu­flen und Det­mold star­ten ins neue Se­mes­ter und bie­ten zum Teil noch freie Plät­ze.

El­tern mit ih­rem Kind bis zum ers­ten Ge­burts­tag sind ein­ge­la­den, am Kurs "­El­t­ern­start NR­W" teil­zu­neh­men – ein kos­ten­freies An­ge­bot ü­ber fünf Ter­mine in ver­schie­de­nen Ge­mein­den und Fa­mi­li­en­zen­tren in Bad Sal­zu­flen, Blom­berg, Det­mold, Lage und Ho­hen­hau­sen. Außer­dem kann bei der Evan­ge­li­sche Fa­mi­li­en­bil­dung ein Aus- und Fort­bil­dungs­pro­gramm für Kin­der­ta­gespfle­ge­per­so­nen an­ge­fragt wer­den. In­fos ü­ber freie Plät­ze, Ter­mi­ne, Ge­bühren und Orte gibt es un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976-670, "fa­mi­lie@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de" oder un­ter "ww­w.lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de/fa­mi­li­en­bil­dung".

vom 04.02.2017 | Ausgabe-Nr. 5B

Drucken | Versenden