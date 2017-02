Mehr Platz für Hofanlage

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Nor­ma­ler­weise wer­den im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold Ge­bäude wie­der auf- und nicht ab­ge­baut. Wenn in die­ser Wo­che eine Ab­bruch­firma im Mu­seum des Land­schafts­ver­ban­des West­fa­len-Lippe (LWL) ihre Ar­beit auf­nimmt, geht es um die baufäl­lige ehe­ma­lige Po­li­zei­sta­tion. Das 1934 er­baute Ge­bäude wurde in den letz­ten Jahr­zehn­ten aus­sch­ließ­lich für mu­se­um­sin­terne Zwe­cke als Büro und La­ger auf Zeit ge­nutzt und war für die Be­su­cher nicht zugäng­lich. Dass es ir­gend­wann ein­mal wei­chen muss­te, war be­reits seit der Mu­se­ums­grün­dung 1960 klar, denn an die­sem Stand­ort in Ein­gangs­nähe ist seit­her der Auf­bau ei­ner Hof­an­lage aus dem Ra­vens­ber­ger Land vor­ge­se­hen.

"Wenn­gleich je­des his­to­ri­sche Ge­bäude für uns erst ein­mal einen Wert an sich dar­stellt, so war die Bau­sub­stanz der ehe­ma­li­gen Po­li­zei­sta­tion so schlecht, dass wir uns nun für einen Ab­bruch ent­schie­den ha­ben", er­klärt LWL-Mu­se­ums­di­rek­tor Prof. Dr. Jan Cars­ten­sen. "An­dern­falls hät­ten wir viel Geld in die Bau­un­ter­hal­tung ei­nes Ge­bäu­des in­ves­tie­ren müs­sen, das oh­ne­hin ein­mal wei­chen muss. Das ist un­ser An­sicht nach nicht ver­tret­bar." Feuchte Wän­de, ma­rode Lei­tun­gen, keine Hei­zung in Tei­len des Ge­bäu­des und ein mehr­mals im Jahr durch an­stei­gen­des Grund­was­ser bei Star­kre­gen ge­flu­te­ter Kel­ler, die Liste der Män­gel war lang, eine Re­no­vie­rung wäre vom Preis und Auf­wand nicht zu recht­fer­ti­gen, so Cars­ten­sen wei­ter. In dem 1934 er­bau­ten Ge­bäude war zunächst eine "­mo­to­ri­sierte Gen­dar­me­rie-Be­reit­schaft" der Po­li­zei un­ter­ge­bracht, nach dem Zwei­ten Welt­krieg be­fand sich dort noch bis 1975 die Ver­kehrs­ü­ber­wa­chungs­be­reit­schaft. Da­nach wurde die ehe­ma­lige Po­li­zei­sta­tion vom Frei­licht­mu­seum als Be­triebs­ge­bäude und La­ger ge­nutzt. Mit dem Ab­bruch der frühe­ren Po­li­zei­sta­tion folgt das LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold dem Mu­se­ums­kon­zept, in dem von An­fang an die­ser Platz für den Bau ei­ner Ra­vens­ber­ger Hof­an­lage vor­ge­se­hen war. Das Herz­stück der Ra­vens­ber­ger Hof­an­lage soll ein­mal das Haupt­haus Ober­brod­hage von 1813 aus Bie­le­feld-Gel­lers­ha­gen sein, das mit sei­nen 14 Me­tern Breite und 30 Me­tern Länge in etwa die Größen­ord­nung des Gräf­ten­ho­fes hat. Ein Spei­cher, eine Scheune und ein Schup­pen, alle aus der Zeit um 1800, so­wie ein Back­haus und ein Schwei­ne­haus sol­len die Hof­an­lage er­gän­zen.

vom 04.02.2017 | Ausgabe-Nr. 5B

