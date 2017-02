Naturdünger auf lippischen Feldern

Landwirtschaft hat am 1. Februar mit der Aufbringung von Gülle-Dünger begonnen

Kreis Lip­pe. Dem einen "­stinkt es"– dem an­de­ren ist die Gülle ein wert­vol­ler Dün­ger – in den nächs­ten Ta­gen wer­den nicht nur sen­si­ble Na­sen ge­reizt rea­gie­ren. Ab dem 1. Fe­bruar, dür­fen die Land­wirte ihre Ä­cker und Wie­sen wie­der mit dem Na­turdün­ger dün­gen. Wer im Herbst schon früher auf­gehört und einen An­trag ge­stellt hat, durfte auch schon am 15. Ja­nuar be­gin­nen. "­Der or­ga­ni­sche Dün­ger ist für das Wachs­tum der Ge­trei­de­pflan­zen und das Grün­land un­ver­zicht­bar", so der Vor­sit­zende des Lip­pi­schen Land­wirt­schaft­li­chen Haupt­ver­eins Die­ter Ha­ge­dorn.

Mit dem natür­li­chen Dün­ger ver­sor­gen die Bau­ern das Win­ter­ge­treide wie Gers­te, Wei­zen oder Tri­ti­cale (Kreu­zung aus Rog­gen und Wei­zen), das im Herbst ge­sät wur­de, mit wich­ti­gen Nähr­stof­fen. Und die ste­cken in den Hin­ter­las­sen­schaf­ten der Tie­re. "­Der Dün­ger ist wert­voll und das er riecht, liegt dar­an, dass er aus Kot und Urin der Tiere be­steht", er­klärt der Vor­sit­zen­de. Durch die Gül­le, die einen wich­ti­gen Mehrnähr­stoff­dün­ger dar­stel­le, könne eine na­hezu vollstän­dige Ernährung des Ge­trei­des si­cher­ge­stellt wer­den. Die Gülle bein­halte nicht nur die Haupt­nähr­stof­fe, son­dern sei auch ein Lie­fe­rant für viele wich­tige Spu­rennähr­stof­fe, die die Ge­sund­heit der Pflanze erst ge­währ­leis­te. Dem Bo­den werde zurück­ge­ge­ben, was ihm durch die Ernte der Pflan­zen im Vor­jahr ent­zo­gen wur­de. "­Diese Kreis­l­auf­wirt­schaft hat sich seit Jahr­hun­der­ten be­währ­t", un­ter­streicht Ha­ge­dorn. Manch ein Bür­ger fragt sich, ob das al­les mit dem Gül­le­dün­gen so rich­tig ist? Be­son­ders häu­fig fällt es auf, wenn Gülle auf Grün­land aus­ge­bracht wor­den ist, und das Gras da­nach braun aus­sieht. "Wir Bau­ern sind an Ge­setze und Auf­la­gen ge­bun­den, die streng kon­trol­liert wer­den", so der Vor­sit­zende und be­kräf­tigt, "ein gu­ter Um­gang mit Bo­den und Na­tur ist uns be­son­ders wich­tig und gehört zu un­se­rem Ei­gen­ver­ständ­nis­." Beim Zeit­raum, bei der Menge und der Do­ku­men­ta­tion sind die Land­wirte an Ge­setze ge­bun­den wie die Dün­ge­ver­ord­nung, die streng ü­ber­wacht wird. Die Bau­ern stel­len wei­ter Dün­ge­bi­lan­zen auf, um pflan­zen- und da­mit nähr­stoff­ge­recht zu dün­gen. Fah­ren die Land­wirte Gülle aus, ha­ben sie so­wohl die ge­setz­li­chen Re­ge­lun­gen im Blick als auch den Nähr­stoff­be­darf der Acker­kul­tur und die Wit­te­rungs­ver­hält­nis­se. Im Win­ter bei­spiels­weise darf keine Gülle aus­ge­bracht wer­den, denn in die­ser Zeit wach­sen die Pflan­zen nicht und benöti­gen so­mit kaum Nähr­stof­fe. Da die Pflan­zen, wenn es wie­der wär­mer wird, so rich­tig mit dem Wachs­tum los­le­gen, brau­chen sie Nähr­stof­fe. Die Land­wirte ver­su­chen mit ver­schie­de­nen Me­tho­den, die Gerüche ein­zu­däm­men. Sie sind bei­spiels­weise größten­teils mit Schlepp­schläu­chen un­ter­wegs, die die Gülle di­rekt auf dem Bo­den ab­le­gen. Ha­ge­dorn: "­Dies re­du­ziert die Ge­ruch­beläs­ti­gung, ver­hin­dert Nähr­stoff­ver­luste und si­chert eine gleich­mäßige Ver­tei­lung der Gül­le." Land­wirte ar­bei­ten bei der Aus­brin­gung von Gülle auch mit Lohn­un­ter­neh­men, die ü­ber mo­derne Tech­nik ver­fü­gen. Ge­le­gent­lich wird der or­ga­ni­sche Dün­ger aus Re­gio­nen mit höhe­rer Tier­hal­tung in Acker­bau­re­gio­nen trans­por­tiert. Weil Ent­fer­nun­gen zu ü­ber­brü­cken sind, wer­den LK­W‘s ein­ge­setzt und die Gül­le­fäs­ser dann am Feld­rand be­tankt. Ab­sch­ließend bit­tet der Kreis­ver­bands­vor­sit­zende die Mit­bür­ger um Ver­ständ­nis. "Wir kön­nen ver­ste­hen, wen sich die Men­schen ü­ber den Ge­ruch är­gern und sa­gen schon mal sor­ry." Das Aus­brin­gen der natür­li­chen Dün­ger sei un­be­dingt not­wen­dig. Die Bau­ern pas­sen den ge­nauen Zeit­punkt ab, wenn ihre Flächen ab­ge­trock­net, be­fahr­bar bzw. leicht ge­fro­ren sind, so dass die Trecker­rei­fen kaum Spu­ren hin­ter­las­sen und die Gülle in den Bo­den zur Pflan­zen­wur­zel ein­drin­gen kann. "­Die­ser Zeit­punkt ist für die Kul­tur­pflan­zen oft der Glei­che. Da­her sind die Bau­ern viel­fach zur sel­ben Zeit un­ter­wegs und es kann lei­der kurz­fris­tig mehr‚ duf­ten‘", er­gänzt Ha­ge­dorn.

vom 04.02.2017 | Ausgabe-Nr. 5B

Drucken | Versenden