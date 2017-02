Kreis legt Budget für 2017 vor

Zukunftskonzept soll Entwicklung vorantreiben

Kreis Lip­pe. Land­rat Dr. Axel Leh­mann und Kreis­käm­me­rer Rai­ner Grabbe ha­ben in der jüngs­ten Kreis­tags­sit­zung ih­ren Ent­wurf für den Haus­halt 2017 vor­ge­legt und einen Blick auf die an­ste­hen­den Auf­ga­ben und Her­aus­for­de­run­gen ge­ge­ben. "Eine große Her­aus­for­de­rung für Lippe in die­sem und den kom­men­den Jah­ren ist der de­mo­gra­fi­sche Wan­del. Wir möch­ten die Ent­wick­lung des länd­li­chen Raumes mit der kon­se­quen­ten Um­set­zung un­se­res neuen Zu­kunfts­kon­zep­tes wei­ter vor­an­trei­ben", be­tonte der Land­rat. "Das fängt an bei den The­men Mo­bi­lität, Di­gi­ta­li­sie­rung, Bil­dung, Ge­sund­heit und hört auf bei den The­men Um­welt­schutz, Fa­mi­lie und In­te­gra­tion von Flücht­lin­gen".

Im Zu­sam­men­hang mit der ak­tu­el­len Flücht­lings­si­tua­tion ver­zeich­nen der Kreis, die Städte und Ge­mein­den er­heb­li­che fi­nan­zi­elle Mehr­be­las­tun­gen. Für In­te­gra­tion gibt der Kreis, ohne die Leis­tun­gen des Job­cen­ters, ins­ge­samt rund 4,3 Mil­lio­nen Euro aus, ge­deckt in Höhe von 2,1 Mio. Euro durch För­der­pro­gram­me. Im Ge­sam­t­er­geb­nis­plan 2016 des Krei­ses ste­hen Er­träge in Höhe von gut 451 Mil­lio­nen Euro Auf­wen­dun­gen von etwa 454 Mil­lio­nen Euro ge­genü­ber. "Trotz kon­se­quen­ter Haus­halts­kon­so­li­die­rung wird auch der Haus­halt 2017 ein De­fi­zit von rund 3 Mil­lio­nen Euro auf­wei­sen. Die Summe wird aus der Aus­gleichs­rück­lage ent­nom­men. Dies ist al­lein des­we­gen mög­lich, weil wir in 2015 ein po­si­ti­ves Er­geb­nis in die­ser Höhe hat­ten", er­läu­tert Grab­be. Die Krei­sum­lage wird sich 2017 so um 8,2 Mil­lio­nen Euro auf rund 198,7 Mil­lio­nen Euro er­höhen. Die Ju­gend­amt­sum­la­ge, die der Kreis von den Kom­mu­nen er­hebt, die ü­ber kein ei­ge­nes Ju­gend­amt ver­fü­gen, wird auf 40,8 Mil­lio­nen Euro fest­ge­setzt. "Un­ser Ziel muss es sein, un­sere Städte und Ge­mein­den zu ent­las­ten, die un­ter der ei­ge­nen an­ge­spann­ten fi­nan­zi­el­len Haus­halts­si­tua­tion lei­den. Das ist an­ge­sichts ste­tig stei­gen­der For­de­run­gen durch Land und Bund je­doch nur schwer mög­lich", be­zieht sich Dr. Leh­mann be­son­ders auf die flücht­lings­be­ding­ten Mehr­kos­ten. Den­noch müss­ten der Kreis und seine 16 Kom­mu­nen künf­tig wie­der zurück zum ur­sprüng­li­chen Be­rech­nungs­mo­dell der Krei­sum­lage kom­men. "­Die Um­lage muss sich, im Gu­ten wie im Schlech­ten, an der Ein­nah­me­ent­wick­lung der Kom­mu­nen ori­en­tie­ren", er­läu­tert Leh­mann. Ver­glei­che man die Jahre 2009 und 2016, so zeige sich, dass die ge­meind­li­chen Steuer­ein­nah­men um 39,9 Pro­zent ge­stie­gen sind, die Krei­sum­lage je­doch "nur" um 23,7 Pro­zent. "Ein Un­ter­schied von 16,2 Pro­zent­punk­ten ent­spricht bei wei­tem nicht mehr dem Grund­ge­dan­ken des Be­rech­nungs­mo­dells", be­tont der Land­rat. "Wir ha­ben al­les ge­tan, um die Be­las­tung der Städte und Ge­meinde so ge­ring wie mög­lich zu hal­ten. Die Um­la­ge­er­höhung war aber un­ver­meid­lich. Al­lein der An­stieg der Land­schaft­sum­lage mit 6,1 Mil­lio­nen Euro und die Vor­be­las­tung aus dem Vor­jahr mit rund 5 Mil­lio­nen Euro be­tra­gen zu­sam­men 11,2 Mil­lio­nen Eu­ro, dem­ge­genü­ber ha­ben wir bei der Um­lage 3 Mil­lio­nen Euro ein­ge­spart. Die hohe Stei­ge­rung ist den­noch ge­mein­de­freund­lich, denn der Mehr­be­las­tung ste­hen kom­mu­nale Ent­las­tun­gen in glei­cher Höhe ge­genü­ber", un­ter­streicht Grab­be.

vom 04.02.2017 | Ausgabe-Nr. 5B

