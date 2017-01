Zwei Künstler der Weltklasse

Maxim Rysanov und Alexander Sitkovetsky zu Gast beim DKO

Det­mold (la). Zwei Welt­klasse-Mu­si­ker, Ma­xim Rysa­nov und Alex­an­der Sit­ko­vets­ky, tref­fen auf das mit ei­nem ECHO-Klas­sik aus­ge­zeich­nete Det­mol­der Kam­mer­or­che­s­ter (D­KO). Drei preis­ge­krönte Künst­ler kom­men da­mit für ein Kon­zert-Event am Don­ners­tag, 9. Fe­bruar, 19.30 Uhr auf dem Po­dium des Kon­zert­hau­ses der Det­mol­der Hoch­schule für Mu­sik zu­sam­men. Ge­mein­sam wid­men sie sich drei her­aus­ra­gen­den Wer­ken von Wolf­gang Ama­deus Mo­zart: sei­ner 1. Sin­fo­nie Es-Dur KV 16, sei­ner letz­ten Sin­fo­nie Nr. 41 C-Dur KV 551 – der so­ge­nann­ten "Ju­pi­ter" und ei­ner der Höhe­punkte sei­nes sin­fo­ni­schen Schaf­fens – so­wie der herr­li­chen Sin­fo­nia con­cer­tante für Vio­la, Vio­line und Or­che­s­ter Es-Dur KV 364. Alex­an­der Sit­ko­vets­ky, als viel­ge­lob­ter Nach­wuchs­künst­ler bei den großen Sin­fo­nie­or­che­s­tern der Welt als So­list en­ga­giert, wird den Vio­lin-Part an der Seite des in­ter­na­tio­nal ge­fei­er­ten Star-Brat­schis­ten Ma­xim Rysa­nov ü­ber­neh­men.

Zum drit­ten Mal ist Ma­xim Rysa­nov da­mit nun zu Gast beim DKO. Als Solo-Brat­scher kon­zer­tiert er bei den be­deu­tends­ten Fes­ti­vals wie den BBC Last Night of the Proms oder den Ber­li­ner und Salz­bur­ger Fest­spie­len. Mit Vilde Frang spielte er Mo­zarts Sin­fo­nia con­cer­tante auf CD ein und wurde dafür mit ei­nem ECHO-Klas­sik aus­ge­zeich­net. Als Kam­mer­mu­si­ker steht Ma­xim Rysa­nov mit nam­haf­ten Künst­lern wie Sol Ga­bet­ta, Ja­nine Jan­sen, Ma­xim Ven­ge­rov, Mi­scha Maisky und Gi­don Kre­mer auf dem Kon­zert­po­di­um. Zu­sätz­lich be­le­gen die Aus­zeich­nung mit ei­nem Gramo­phone Award als "Y­oung Ar­tist of the Year Award" oder seine No­mi­nie­rung für einen Grammy sein Re­nom­mee in der in­ter­na­tio­na­len Mu­siks­ze­ne. Seit ei­ni­gen Jah­ren ver­bin­det er nun seine Er­folge als Brat­scher auch mit ei­ner Kar­riere als Di­ri­gent. Seit 2014 fin­det er ne­ben sei­nen zahl­rei­chen künst­le­ri­schen Ver­pflich­tun­gen re­gel­mäßig die Zeit, um mit den jun­gen Mu­si­kern des DKO ein Kon­zert­pro­gramm zu er­ar­bei­ten. Ne­ben dem DKO lei­tete er un­ter an­de­rem das Sym­pho­nie­or­che­s­ter Ba­sel, das Rus­si­sche Na­tio­na­lor­che­s­ter, das Spa­ni­sche Rund­funk­s­in­fo­nie­or­che­s­ter, das Sin­fo­nie­or­che­s­ter La Verdi in Mai­land und die Lon­don Mo­zart Players. Alex­an­der Sit­ko­vetsky ist als So­list mit re­nom­mier­ten Klang­kör­pern zu hören wie dem BBC Scot­tish Sym­phony Or­che­stra, der Riga Sin­fo­ni­etta oder den Brüs­se­ler Phil­har­mo­ni­kern und dem St. Pe­ters­bur­ger Sym­pho­nie­or­che­s­ter. Er kon­zer­tierte mit dem Royal Phil­har­mo­nic Or­che­stra in der Royal Al­bert Hall in Lon­don und war mit sei­nem preis­ge­krön­ten Kla­vier­trio un­ter an­de­rem zu Gast in der Al­ten Oper Frank­furt, dem Con­cert­ge­bouw Ams­ter­dam und der Wig­more Hall in Lon­don. Eine Kon­zert­ein­führung wird um 18.30 Uhr, im Gar­ten­saal im Pa­lais der Hoch­schule für Mu­sik, Neu­stadt 22, an­ge­bo­ten. Kar­ten zu 24/20/12 Euro (Schü­ler, Stu­den­ten, Schwer­be­hin­derte und In­ha­ber ei­ner Kul­tur­Card er­hal­ten 50% Er­mäßi­gung) sind zu be­zie­hen ü­ber die Tou­rist-In­for­ma­tion am Markt in Det­mold, on­line un­ter "ww­w.­det­mol­der-kam­mer­or­che­s­ter.­de" oder an der Abend­kas­se.

vom 28.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4B

