Kabarett mit den Mindener Stichlingen in Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen (la). An­ge­sichts ei­nes außer­or­dent­lich er­folg­rei­chen Ju­biläums­jah­res (die Min­de­ner Stich­linge fei­er­ten 2016 das 50-jäh­rige Be­ste­hen als äl­tes­tes Ama­teur­ka­ba­rett Eu­ro­pas) bleibt ei­gent­lich nur eine Fra­ge: "­Gehts noch?" Die Ant­wort folgt auf dem Fuße: "Ja, es geht noch. Trotz oder ge­rade we­gen ei­nes un­ver­ge­ss­li­chen Ju­biläums­jah­res­." Und so heißt das neue Pro­gramm "­Gehts noch?", mit dem die Stich­linge am Sonn­tag, 5. Fe­bruar, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße in Bad Sal­zu­flen gas­tie­ren wer­den. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 17 Euro (A­bend­kasse 19 Eu­ro) gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

"­Den­noch - auf Ju­biläums­lor­bee­ren aus­ru­hen gilt nicht", sa­gen die Stich­linge und sti­cheln wei­ter mit dem Ver­spre­chen, das in ih­rer un­nach­ahm­lich bis­si­gen Art zu tun. Da­bei sind Kirs­ten Gerl­hof, An­nika Hus, Frank Oes­ter­win­ter, Diet­rich Wei­se­mann und am Kla­vier Ste­phan Win­kel­ha­ke, die un­ter der be­währ­ten Re­gie von Bir­ger Haus­mann und Co-Re­gis­seur Die­ter Fech­ner agie­ren.

