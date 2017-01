Wirtschaftswissen im Wettbewerb

Tobias Brohl vertritt Lippe beim Bundesfinale in Bochum

K reis Lip­pe. Ü­ber eine große Be­tei­li­gung am "­Wirt­schafts­wis­sen-Wett­be­wer­b" der lip­pi­schen Schu­len freu­ten sich die ver­an­stal­ten­den Wirt­schafts­ju­nio­ren Lip­pe. Da­bei wur­den Ju­gend­li­che der neun­ten Klas­sen in den Un­ter­richts­ein­hei­ten im No­vem­ber und De­zem­ber zu Grund­la­gen und Zu­sam­men­hän­gen der Wirt­schaft be­fragt. Jetzt wur­den die er­folg­reichs­ten Teil­neh­mer bei ei­ner Preis­ver­lei­hung im Haus der Ec­cle­sia-Gruppe in Det­mold ge­ehrt. Als Kreis­sie­ger ist To­bias Brohl vom En­gel­bert-Kämp­fer-Gym­na­sium aus Lemgo aus­ge­zeich­net wor­den. Mit 25 von 30 mög­li­chen Punk­ten setzte sich der 13-jäh­rige ge­gen rund 400 wei­tere Schü­ler aus ganz Lippe durch. Ne­ben ei­ner Aus­zeich­nung und ei­nem Sie­ger­preis der lip­pi­schen Wirt­schafts­ju­nio­ren aus den Hän­den der stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Kim Her­zog, er­hält To­bias Brohl zu­dem noch die Ein­la­dung zum Bun­des­fi­nale in Bo­chum, wel­ches im März statt­fin­den wird. Un­ter den teil­neh­men­den Schu­len er­reichte das En­gel­bert-Kämp­fer-Gym­na­sium aus Lemgo ins­ge­samt die durch­schnitt­lich beste Ge­samt­punkt­zahl und er­hält einen Klas­sen­preis. Ziel des Wett­be­werbs ist es, Ju­gend­li­che ver­stärkt für Wirt­schafts­the­men zu be­geis­tern und das Ver­ständ­nis für ö­ko­no­mi­sche Zu­sam­men­hänge zu för­dern. Die Schü­ler wer­den mo­ti­viert, sich mit Wirt­schafts­the­men im All­ge­mei­nen und ganz be­son­ders im Zu­sam­men­hang mit ih­rer ei­ge­nen Aus­bil­dung und Zu­kunfts­pla­nung zu be­fas­sen. Der Wett­be­werb wird von den Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land zeit­gleich in al­len Bun­des­län­dern durch­ge­führt.

vom 28.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4B

