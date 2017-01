Bessere berufliche Möglichkeiten

Kreis fördert Chancengleichheit für Männer und Frauen

Kreis Lip­pe. Frauen und Män­ner in ih­rem be­ruf­li­chen Wei­ter­kom­men zu för­dern, das hat sich die Kreis­ver­wal­tung Lippe auf die Fah­nen ge­schrie­ben. In der jüngs­ten Sit­zung des Kreis­ta­ges ist der Gleich­stel­lungs­plan ein­stim­mig be­schlos­sen wor­den und wird nun vor­ge­stellt: Er zeigt auf, wo in den nächs­ten Jah­ren Maß­nah­men er­grif­fen wer­den müs­sen, um Frauen und Män­nern glei­cher­maßen bes­sere be­ruf­li­che Mög­lich­kei­ten zu bie­ten. "Ak­tu­ell liegt der An­teil von Frauen in Führungs­po­si­tio­nen bei 40 Pro­zent, das ist das beste Er­geb­nis, das seit Er­he­bung der Zah­len er­reicht wurde und spie­gelt die po­si­tive Ent­wick­lung der jüngs­ten Zeit wie­der. Wir sind auf dem rich­ti­gen Weg", un­ter­strich Land­rat Dr. Axel Leh­mann. "Um die Kreis­ver­wal­tung zu­kunfts­fähig auf­zu­stel­len, müs­sen wir vor­aus­schau­end und plan­voll han­deln. Der Gleich­stel­lungs­plan un­ter­stützt uns da­bei", be­tonte er.

Ins­ge­samt sind 1425 Per­so­nen bei der Kreis­ver­wal­tung be­schäf­tigt, ab­züg­lich Aus­zu­bil­den­den und Prak­ti­kan­ten. Der Frau­en­an­teil in der Kreis­ver­wal­tung ist mit 60 Pro­zent re­la­tiv hoch, be­trach­tet man je­doch die Zah­len ge­nau, so fällt auf, dass Frauen in we­sent­li­chen Po­si­tio­nen des ge­ho­be­nen und höhe­ren Diens­tes und auch in Führungs­po­si­tio­nen im­mer noch un­ter­re­prä­sen­tiert sind. Ni­cole Krü­ger, Gleich­stel­lungs­be­auf­tragte des Krei­ses Lip­pe, be­grüßt trotz­dem die Än­de­rung von ei­nem Frau­en­för­der­plan zu ei­nem Gleich­stel­lungs­plan: "Wir stre­ben eine aus­ge­wo­gene Re­prä­sen­tanz in mög­lichst al­len Be­rei­chen an. Uns geht es dar­um, die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter zu för­dern und ih­nen neue Chan­cen zu er­mög­li­chen." In den vier Stabs­be­rei­chen, die di­rekt dem Land­rat zu­ge­ord­net sind, liegt in­klu­sive ei­ner freien Stelle der An­teil an weib­li­chen Lei­tungs­kräf­ten bei 67 Pro­zent. Al­ler­dings fin­den sich in der Ein­zel­be­trach­tung Frauen nicht in den Top-Po­si­tio­nen wie­der, so liegt der An­teil an weib­li­chen Führungs­kräf­ten auf der Ebene der Fach­be­reichs-, Fach­dienst- so­wie Ei­gen­be­triebs­lei­tun­gen und dem Job­cen­ter Lippe bei nur 23 Pro­zent. Ne­ben ver­stärk­ten fort­bil­den­den Maß­nah­men soll des­halb un­ter an­de­rem eine Netz­werk­struk­tur für Frauen in Führungs­po­si­tio­nen ent­ste­hen, die ziel­ge­rich­tete The­men, In­for­ma­ti­ons­trans­fer, Aus­tausch und spe­zi­fi­sche An­ge­bote um­fasst. Der Gleich­stel­lungs­plan um­fasst drei ak­tu­elle The­menschwer­punk­te: Bes­sere Ver­ein­bar­keit von Be­ruf, Fa­mi­lie und Pfle­ge, Frauen in Führungs­po­si­tio­nen zu för­dern und Frauen- und Män­ner­domä­nen auf­zu­wei­chen. Die Ver­ein­bar­keit von Fa­mi­lie, Be­ruf und Pflege ge­winnt so­wohl an Be­deu­tung als auch an Fa­cet­ten und ist mehr denn je eine Her­aus­for­de­rung. Da­bei soll nicht nur die Le­bens­ge­stal­tung ei­ner jun­gen wach­sen­den Fa­mi­lie berück­sich­tigt wer­den, viel­mehr liegt der Fo­kus nun auch auf dem Be­reich der Pfle­ge. Viele Per­so­nen ü­ber­neh­men Ver­ant­wor­tung für ihre El­tern oder äl­tere Men­schen, von der Be­treu­ung bis hin zur Ü­ber­nahme von pfle­ge­ri­schen Tätig­kei­ten. Die Kreis­ver­wal­tung Lippe ver­fügt in die­sem Be­reich ü­ber ein viel­fäl­ti­ges An­ge­bot, dem nicht zu­letzt durch die End­run­den­teil­nahme am Wett­be­werb "Er­folgs­fak­tor Fa­mi­lie 2016" des Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­ri­ums eine Aus­zeich­nung zu­teil ge­wor­den ist. In die­sem Be­reich zeigt sich, dass den­noch bei der Trans­pa­renz zu den vor­han­de­nen Maß­nah­men so­wie bei ei­ner sys­te­ma­ti­schen und po­si­ti­ven Außen­dar­stel­lung noch Ver­bes­se­rungs­be­darf be­steht. Um Män­ner- und Frau­en­domä­nen auf­zu­wei­chen, soll eine Ar­beits­gruppe Stra­te­gien aus­ar­bei­ten, um Män­ner und Frauen für Po­si­tio­nen oder Be­rei­che zu be­geis­tern, in de­nen sie im Mo­ment un­ter­re­prä­sen­tiert sind. Außer­dem nimmt Ni­cole Krü­ger un­ter an­de­rem an Aus­wahl- und Vor­stel­lungs­ge­sprächen in der Kreis­ver­wal­tung teil und wirkt an Ver­wal­tungs­ent­schei­dun­gen mit. "Ich bin mir si­cher, dass wir in vie­len Be­rei­chen eine po­si­tive Ver­än­de­rung er­rei­chen kön­nen", so Krü­ger.

vom 28.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4B

