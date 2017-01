Navis im Visier

"Autoknacker" verursachen Schäden

La­ge. Er­neut sind Fahr­zeug­auf­bre­cher, die es auf fest ein­ge­baute Na­vi­ga­ti­ons­geräte ab­ge­se­hen ha­ben, im Be­reich Lage auf­ge­tre­ten.

Im Goe­the­weg bra­chen sie in der Nacht zum Diens­tag einen Mer­ce­des und einen BMW auf und bau­ten aus den Au­tos die Na­vi­ga­ti­ons­geräte aus. In der glei­chen Nacht gin­gen sie auch einen BMW in der Dü­rer­straße in Wa­den­hau­sen an und bau­ten dar­aus eben­falls die Na­vi­ga­ti­ons­an­lage aus. Da da­bei der kom­plette Elek­tro­nikstrang durch­trennt wur­de, ver­ur­sacht der Dieb­stahl hohe Re­pa­ra­tur­kos­ten. Die Kripo bit­tet Zeu­gen, de­nen im Zu­sam­men­hang mit den Ta­ten et­was Ver­däch­ti­ges auf­ge­fal­len ist, sich un­ter der Ruf­num­mer (05232) 95950 im Kom­missa­riat Lage zu mel­den. Wem even­tu­ell tags zu­vor et­was in den ge­nann­ten Wohn­be­rei­chen auf­ge­fal­len ist, z.B. fremde Fahr­zeuge oder "­ver­däch­ti­ge" Per­so­nen, der wird eben­falls ge­be­ten sich zu mel­den.

vom 28.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4B

