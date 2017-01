Gedenken und Erinnern

Kreis Lip­pe/Oer­ling­hau­sen. Zu ei­nem be­son­de­ren Got­tes­dienst la­den die ev.-ref. Kir­chen­ge­meinde Oer­ling­hau­sen, das Ni­klas-Luh­mann-Gym­na­sium und das Schul­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che am Sonn­tag, 29. Ja­nu­ar, um 10 Uhr in die Alex­an­der­kir­che in Oer­ling­hau­sen ein. Darin stel­len Schü­ler ihre Ge­dan­ken und Bei­träge vor, die sie in dem Work­shop "An­se­hen" ge­mein­sam mit der Thea­ter­päd­ago­gin Bet­tina Frank aus An­lass des in­ter­na­tio­na­len Ho­lo­caust-Ge­denk­ta­ges er­ar­bei­tet ha­ben. Im Got­tes­dienst wir­ken außer­dem Pfar­rer Klaus Som­mer, An­dreas Matt­ke, Schul­re­fe­rent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, so­wie Ute Hid­de­mann, Re­li­gi­ons­leh­re­rin am Ni­klas-Luh­mann-Gym­na­si­um, mit.

vom 28.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4B

