Zukunftsfähiges Waldbaukonzept

Sturmtief Kyrill hat vor zehn Jahren auch in Lippe deutliche Spuren hinterlassen

Kreis Lip­pe. Vor zehn Jah­ren fegte der Or­kan Ky­rill mit Wind­ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 225 km/h ü­ber Mit­tel­eu­ropa hin­weg und ver­ur­sachte er­heb­li­che volks­wirt­schaft­li­che Schä­den. Auch der Lan­des­ver­band Lip­pe, der mit ei­ner Fläche von 15.600 Hektar ü­ber das größte Wald­ver­mö­gen im Kreis ver­fügt, war be­trof­fen. Heute sieht der Lan­des­ver­band seine Wäl­der mit Blick auf mög­li­che Un­wet­ter und Stürme gut ge­wapp­net.

"­Die Schä­den von Ky­rill an den Lan­des­ver­bands­wäl­dern sind da­mals nicht so dra­ma­tisch aus­ge­fal­len wie an an­de­ren Or­ten in Nord­rhein-West­fa­len: Le­dig­lich 3,8 Pro­zent un­se­res da­ma­li­gen Ge­samt­holz­vor­rats wur­den ge­schä­digt, dies ent­spricht der Menge an Holz, die in­ner­halb ei­nes Jah­res in den Wäl­dern des Lan­des­ver­ban­des wie­der nach­wächst", weiß Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann. Dies sei auch auf die Wald­struk­tur zurück­zu­führen: "Es ist seit Jahr­zehn­ten beim Lan­des­ver­band Tra­di­tion, Mischwäl­der aus sturm­fes­ten Laub­holz und Na­del­holz her­an­zu­zie­hen." Die For­st­ab­tei­lung habe in der Folge nicht nur die Auf­ar­bei­tung der Sturm­schä­den zü­gig um­ge­setzt und be­reits Ende 2009 ab­ge­schlos­sen. "­Sie hat seit­dem auch ganz kon­se­quent den An­teil an Rein­bestän­den re­du­ziert und für sta­bi­le­re, ar­ten­rei­che Mischwäl­der ge­sorgt. Das ist die beste Ver­si­che­rung ge­gen neue Sturm­schä­den." Hans-Ul­rich Braun, Lei­ter der For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe, er­in­nert sich noch gut an die Stur­m­nacht: "Ky­rill hat bei uns 105 Hektar Wald der­art in Mit­lei­den­schaft ge­zo­gen, dass sie wie- der­auf­ge­fors­tet wer­den muss­ten. Außer­dem ha­ben wir rund 126.000 Fest­me­ter Sturm­holz ge­ern­tet." Vom Sturm be­son­ders be­trof­fen wa­ren der Nor­den und der Sü­dos­ten Lip­pes: "Auf das Re­gio­nal­de­zer­nat Schie­der ent­fie­len 78.000 Fest­me­ter Sturm­holz, auf das Re­gio­nal­de­zer­nat Horn 48.000 Fest­me­ter", so Braun. Ins­be­son­dere reine Na­del­holz­bestände wie Fich­tenr­ein­bestände lit­ten un­ter den star­ken Böen, 90 Pro­zent der Schä­den ent­fie­len auf sie. Auch wenn Auf­ar­bei­tung, Wie­der­be­wal­dung und vor­zei­tige Nut­zung des nicht rei­fen Sturm­hol­zes zu­sätz­li­che Kos­ten ver­ur­sach­te, hiel­ten sich die Schä­den durch Ky­rill in Gren­zen: "­Die Wäl­der des Lan­des­ver­ban­des wei­sen tra­di­tio­nell einen ho­hen Laub­holzan­teil von ca. 70 Pro­zent auf, der An­teil an Fich­tenr­ein­bestän­den lag bei ca. 15 Pro­zent, da­mit war das Sturm­scha­dens­ri­siko schon deut­lich ge­rin­ger." Denn nicht erst seit Ky­rill, son­dern schon seit vie­len Jah­ren set­zen die Lan­des­ver­bands­förs­ter bei ih­rer wald­bau­li­chen Ar­beit ein Mischwald-Kon­zept um, das eine führende Haupt­baumart mit ei­ner die­nen­den Ne­ben­baumart und wei­te­ren, hoch­wer­ti­gen Baumar­ten kom­bi­niert. Als Bei­spiel nennt Braun einen Be­stand aus Ei­che oder Dou­gla­sie als Haupt­baumart, Bu­che oder Hain­bu­che als die­nende Baumart und Edel­höl­zern wie Ahorn, Esche oder Els­beere als hoch­wer­tige Baumart. "Eine sol­che Wald­struk­tur er­laubt es uns nicht nur, den Be­stand zu un­ter­schied­li­chen Zeit­punk­ten scho­nend und ein­zel­stamm­weise zu nut­zen. Sie ü­ber­zeugt auch op­tisch durch ein schö­nes, struk­tu­rier­tes Wald­bild. Und sie ist un­ter ö­ko­lo­gi­schen Ge­sichts­punk­ten deut­lich sta­bi­ler und ge­sün­der und bei Stür­men deut­lich we­ni­ger an­fäl­lig." Zur Um­set­zung die­ses Kon­zepts wer­den junge Bäume ge­pflanzt, aber auch die natür­li­che Wal­d­ent­wick­lung wie Na­tur­ver­jün­gung und Suk­zes­sion ge­för­dert. Auf­grund die­ses Wald­bau­kon­zepts sieht Braun die Wald­flächen des Lan­des­ver­ban­des heute gut für die pro­gno­s­ti­zier­ten Fol­gen des Kli­ma­wan­dels – zu ih­nen zählen ne­ben Stür­men auch Tro­cken­pe­ri­oden und Star­kre­gen – ge­wapp­net. "Wir ha­ben alle von Ky­rill be­trof­fe­nen Flächen wie­der auf­ge­fors­tet und ge­ne­rell die Um­wand­lung un­se­rer Wäl­der in ar­ten­rei­che Mischwäl­der vor­an­ge­trie­ben. Da­bei wurde der An­teil an Fichte an nicht ge­eig­ne­ten Stand­orten re­du­ziert und durch stand­ort­an­ge­passte Baumar­ten er­setzt, zum Bei­spiel durch Dou­gla­sie oder Ei­che." Gleich­wohl werde die Fichte an für sie ge­eig­ne­ten Stand­orten in Misch­bestän­den auch künf­tig ge­för­dert: "Wir wol­len den Na­del­holzan­teil bei ca. 30 Pro­zent hal­ten, denn Na­del­holz ist er­trag­rei­cher als Laub­holz und so­mit ein wich­ti­ger Fak­tor für die Ein­nah­men des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe."

