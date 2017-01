Ausbildungen im Sport

Übungsleiter C Kursus starte

Kreis Lip­pe. Der Kreiss­port­bund Lippe bie­tet am 18./19. Fe­bruar so­wie am 4./5. März das Ba­sis­mo­dul als Grund­stein für die Aus­bil­dung zum Ü­bungs­lei­ter an. So­wohl in Theo­rie als auch Pra­xis er­hal­ten Sie einen ers­ten und kom­pak­ten Ein­blick in mög­li­che Tätig­keits­fel­der und Ein­satz­be­rei­che in ei­nem Sport­ver­ein.

Gleich­zei­ti­tig be­ginnt eine Grup­pen­hel­fer-Aus­bil­dung für Kin­der und Ju­gend­li­che. Jun­gen und Mäd­chen im Al­ter von 13 bis 17 Jah­ren, die sich gerne ak­tiv in die Sport­ver­eins­ar­beit ein­brin­gen möch­ten, sind die Ziel­gruppe der Grup­pen­hel­fer-Aus­bil­dung. Die Sport­ju­gend im KSB Lippe bie­tet am 18./19. Fe­braur so­wie am 25./26. Fe­bruar einen Grup­pen­hel­fer I Lehr­gang an. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und die Mög­lich­keit zur An­mel­dung un­ter un­ter der Ruf­num­mer (05231) 627908 beim Kreiss­port­bund.

vom 25.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4A

Drucken | Versenden