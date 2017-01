Übung der Bundeswehr

Kreis Lip­pe. Die Bun­des­wehr führt ab Mon­tag, 30. Ja­nu­ar, bis Frei­tag, 17. Fe­bruar, Trup­penü­bun­gen im Be­reich süd­west­lich von Horn-Bad Mein­berg aus. Die Eck­punkte des Ü­bungs­ge­bie­tes bil­den die Kir­che in Oes­ter­holz, die Kir­che in Ber­le­beck, die Kir­che in Horn so­wie die Kir­che in Kohlstädt. Bei der Ü­bung han­delt es sich um so­ge­nannte Ori­en­tie­rungs­mär­sche, bei de­nen die Sol­da­ten zu fest­ge­leg­ten Punk­ten fin­den müs­sen. Mit Lärm­beläs­ti­gung durch den Ein­satz von Mu­ni­tion oder ähn­li­chem ist nicht zu rech­nen.

vom 25.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4A

