Mit Zuversicht ins neue Jahr

Umfrageergebnis der IHK Lippe verdeutlicht positive Stimmug bei Industrie und Handwerk

Kreis Lippe (no­k/LA). Der lip­pi­schen Wirt­schaft geht es zum Jah­res­auf­takt 2017 ü­ber­wie­gend gut. Laut der jüngs­ten IHK-Kon­junk­tu­rum­frage so­gar so gut, wie seit 12 Jah­ren nicht mehr. Trotz po­li­tisch teil­weise un­kla­rer Lage (Re­gie­rungs­wech­sel in Ame­ri­ka, Br­e­xit, Dif­fe­ren­zen in der EU) be­zeich­ne­ten die meis­ten der 177 an der Um­frage be­tei­lig­ten Un­ter­neh­men auch die auch Per­spek­ti­ven für die nächs­ten Mo­nate als gut. "Es bleibt ab­zu­war­ten, wel­che po­li­ti­schen Wege der neue US-Prä­si­dent in den Mo­na­ten be­schrei­ten wird. Vor dem Hin­ter­grund, das etwa gut­die Hälfte der Um­sätze in lip­pi­schen Be­trie­ben vom Ex­port be­stimmt sind, wäre eine pro­tek­tio­nis­ti­sche Ent­wick­lung si­cher pro­ble­ma­tisch", er­klärte IHK Prä­si­dent Ernst-Mi­chael Hasse bei der Vor­stel­lung Um­fra­ge­er­geb­nis­se. Die Be­schäf­tig­ten­si­tua­tion und die deut­li­che In­ves­ti­ti­ons­be­reit­schaft vie­ler Un­ter­neh­men sor­gen beim Prä­si­den­ten al­ler­dings für Op­ti­mis­mus. "­Um­fang­rei­che In­ves­ti­tio­nen im ab­ge­lau­fe­nen Jahr bil­den die Ba­sis für wei­te­res Wirt­schafts­wachs­tum. Vom gu­ten Ge­schäfts­ver­lauf hat der Ar­beits­markt pro­fi­tier­t", in­ter­pre­tiert Ernst-Mi­chael Has­se, Prä­si­dent der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) die Er­geb­nisse der ak­tu­el­len Kon­junk­tu­rum­fra­ge. Der IHK-Kon­junk­turkli­main­di­ka­tor er­reichte 129,8 Punk­te, das sind 9,7 Punkte mehr als im Som­mer 2016.

Be­glei­tet wird das Wachs­tum al­ler­dings auch vom zu­neh­mend deut­li­cher wer­den­den Fach­kräf­teman­gel. Ins­be­son­dere im Hand­werk sei die Lage in ei­ni­gen Be­rei­chen be­reits prekär. Das Thema Aus- und Wei­ter­bil­dung ge­winne da­durch im­mer mehr an Be­deu­tung. Eine gute und fun­dierte Aus­bil­dung aus­sch­ließ­lich ü­ber den Stu­dien­weg zu de­fi­nie­ren, sei al­ler­dings frag­lich. Das in der Re­gion gut funk­tio­nie­rende duale Aus­bil­dungs­sys­tem biete jun­gen Men­schen heute sehr gute Per­spek­ti­ven, sagte Has­se. An der ak­tu­el­len IHK-Kon­junk­tu­rum­frage be­tei­lig­ten sich Un­ter­neh­men mit gut 19.000 Be­schäf­tig­ten in Lip­pe. Diese Un­ter­neh­men kom­men aus den Be­rei­chen In­dus­trie, Han­del, Dienst­leis­tung, Bau und Kre­dit­ge­wer­be. Die ü­ber­wie­gende Mehr­heit der Un­ter­neh­men äußer­ten sich zu­frie­den. Na­hezu je­des zweite Un­ter­neh­men be­zeich­nete die ak­tu­elle Si­tua­tion mit "­gut". Die Auf­trags­bücher sind gut ge­füllt und die Ka­pa­zitäts­aus­las­tung be­wegt sich auf ho­hem Ni­veau. Die hei­mi­schen Be­triebe ha­ben ihre Ver­triebs­ak­ti­vitäten aus­ge­baut und konn­ten ihre Kun­den mit neuen Pro­duk­ten so­wie ei­nem er­wei­ter­ten Ser­vice­an­ge­bot bin­den. Fünf Pro­zent der Ant­wor­ten­den sind un­zu­frie­den. Das ab­ge­schwächte Wachs­tum in China und den USA so­wie die Wech­sel­kur­s­ent­wick­lung hat­ten für diese Un­ter­neh­men eine Be­ein­träch­ti­gung der Ge­schäft­s­ent­wick­lung zur Fol­ge. Je­des zweite Un­ter­neh­men be­rich­tete von ei­nem Um­satz­plus für das Jahr 2016. Nur noch ein Ach­tel (Som­mer 2016: ein Sechs­tel) mel­dete Um­satz­rück­gän­ge. Die Er­trags­si­tua­tion hat sich im letz­ten Jahr ten­den­zi­ell ver­bes­sert. Ei­nige Un­ter­neh­men konn­ten ihre Mar­gen durch eine Op­ti­mie­rung des Ein­kaufs stei­gern. Diese Ent­wick­lung habe die In­ves­ti­ti­ons­ak­ti­vitäten be­flü­gelt und sich po­si­tiv auf die Ar­beits­kräf­tenach­frage aus­ge­wirkt, ana­ly­sierte IHK Ge­schäfts­füh­re­rin Ma­ria Klaas bei der Prä­sen­ta­tion des Zah­len­werks. Die Un­ter­neh­men bli­cken aber op­ti­mis­tisch in die Zu­kunft. Der An­teil der­je­ni­gen, die eine Fort­set­zung des Wachs­tums in 2017 er­war­ten, habe sich auf drei von zehn Un­ter­neh­men fast ver­dop­pelt. Fle­xibles Ein­ge­hen auf Kun­den­wün­sche und Son­der­lö­sun­gen sind ein Plus mit dem die lip­pi­sche Wirt­schaft punk­ten kann. Ein Zehn­tel (Som­mer 2016: ein Ach­tel) bleibt skep­tisch. Die wie­der an­zie­hen­den Ener­gie- und Roh­stoff­preise be­dro­hen zu­neh­mend die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung und wir­ken sich ne­ga­tiv auf die Er­träge aus­.Nach der IHK-Um­frage ist da­von aus­zu­ge­hen, dass sich das Um­satz­wachs­tum fort­set­zen wird. Die In­ves­ti­ti­ons­pläne sind leicht rück­läu­fig, da im ab­ge­lau­fe­nen Jahr die In­ves­ti­ti­ons­ak­ti­vitäten um­fang­rei­cher als ge­plant wa­ren. Auf Platz zwei ste­hen in der ak­tu­el­len Um­frage Pro­duk­tin­no­va­tio­nen, sie ver­drän­gen das Mo­tiv "Ra­tio­na­li­sie­rung" auf Platz drei. Im Ge­gen­teil zu den zu­meist po­sit­ven Stim­men aus den Un­ter­neh­men zeig­ten sich die Spit­zen der IHK Lippe von den po­li­ti­schen Si­gna­len aus Düs­sel­dorf ent­täuscht. Un­ver­ständ­lich sei die Null­ent­wick­lung im Lan­des­ent­wick­lungs­plan und auch die Ver­kehrs­ent­wick­lung sei al­les an­dere als zu­frie­den­stel­lend. Wenn lip­pi­sche Pro­jekte und Ein­ga­ben von der Lands­re­gie­rung nicht nach Ber­lin wei­ter­ge­ge­ben wür­de, sei dies al­les an­dere als er­freu­lich, er­klärte IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rerA­xel Mar­tens. Und auch auf dem Sek­tor "Schnel­les In­ter­net" gebe es noch ei­ni­gen Nach­hol­be­darf.

vom 25.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4A

