Über 20.000 Stunden geleistet

Ehrenamtliche Arbeit der Kreisverkehrswacht

Kreis Lip­pe. "­Bei den ganz klei­nen Ver­kehrs­teil­neh­mern geht es schon los", so Jens Evers, Pres­se­spre­cher der Kreis­ver­kehrs­wacht Lip­pe. Mit ü­ber 20.000 eh­ren­amt­li­chen Stun­den im Jahr 2016 hat die Kreis­ver­kehrs­wacht ak­tiv zur Ver­kehrs­si­cher­heit in Lippe bei­ge­tra­gen. Ver­kehrs-Si­cher­heits­tage in Kin­der­gär­ten, wo un­sere kleins­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer be­hut­sam auf den Straßen­ver­kehr vor­be­rei­tet wer­den, gehören ebenso zum Auf­ga­ben­ge­biet der eh­ren­amt­li­chen Mit­ar­bei­ter, wie die Ak­tio­nen für junge Fah­rer, die das Un­fall-Ri­siko der 16 – 25 jäh­ri­gen Fah­rer re­du­zie­ren sol­len. Seit fast 15 Jah­ren ist die Kreis­ver­kehrs­wacht Lippe e.V. mit dem Ret­tungs-Si­mu­la­tor im Kreis Lippe un­ter­wegs, um Ver­kehrs­teil­neh­mern zu zei­gen, wie sie sich selbst aus ei­nem ver­un­fall­ten Fahr­zeug be­freien kön­nen. An Ak­ti­ons­geräten, wie dem Re­ak­ti­ons­test, dem Seh­test, dem Mo­tor­rad-Si­mu­la­tor, dem Rausch­bril­len­par­cours und dem Ret­tungs-Si­mu­la­tor kön­nen die "Lip­per" am Stand der Kreis­ver­kehrs­wacht Lippe e.V. ak­tiv teil­neh­men. "­Ge­rade die Ab­len­kung durch Han­dys nimmt im Straßen­ver­kehr im­mer mehr zu. Da hilft nur: Auf­merk­sam ma­chen und Aus­pro­bie­ren. Wir sind auf vie­len Stadt­fes­ten und Ver­an­stal­tun­gen im Kreis Lippe an­zu­tref­fen", so Evers.

Um auch fahr­prak­tisch mehr Si­cher­heit zu be­kom­men, kann beim Fahr­si­cher­heits­trai­ning in Au­gust­dorf die Fahr­phy­sik "er­fah­ren" wer­den. Ganz­jäh­rig fin­den dort Si­cher­heits­trai­nings al­ler Art nach den Richt­li­nien des DVR statt. Mit Be­wäs­se­rungs­an­lage und Gleit­flächen aus­ge­stat­tet, kann das ganze Jahr auf un­ter­schied­li­chen Fahr­bahn-Un­ter­grün­den ge­fah­ren, aus­pro­biert und das ei­gene Fahr­zeug auch in Grenz­be­rei­chen ken­nen­ge­lernt wer­den. Für Mo­tor­rad­fah­rer bie­tet die Kreis­ver­kehrs­wacht Lippe e. V. et­was ganz Be­son­de­res an: "Auf un­se­ren Schräg­la­gen-Trai­ner sind wir be­son­ders stolz . Beim Mo­tor­rad­fah­ren kann mehr Schräg­lage in Kur­ven Le­ben ret­ten. Das muss aber trai­niert wer­den", so Evers. "Un­sere Teil­neh­mer sind be­geis­tert von die­sem ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis und den Er­fah­run­gen die sie sam­meln konn­ten".

vom 25.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4A

