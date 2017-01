Rucksack Schule

Elter nbegleiter gesucht

Kreis Lip­pe. Da­mit es kein Nach­teil mehr ist, wenn die Mut­ter­spra­che von Schul­kin­dern in Lippe nicht Deutsch ist, wurde im ver­gan­ge­nen Jahr an vier lip­pi­schen Grund­schu­len das "Ruck­sack-Pro­gram­m" ge­st­ar­tet. Ko­or­di­niert und un­ter­stützt wird das Pro­jekt vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Lip­pe. Ähn­lich wie bei der "Ruck­sack-Ki­Ta", steht auch bei der "Ruck­sac k-Schu­le" die Zwei­spra­chig­keit der Kin­der im Vor­der­grund. Die Ver­gütung er­folgt auf Ho­no­r­ar­ba­sis. Die Höhe rich­tet sich nach der Qua­li­fi­zie­rung. In­ter­es­sierte kön­nen sich bei Nes­rin Bar­tel un­ter (05231) 62-3710 oder per E-Mail an "n.­bar­tel@­kreis-lip­pe.­de" mel­den.

vom 25.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4A

Drucken | Versenden