Alavanyo bietet neuen Kakao mit "Kick"

Eine-Welt-Laden unterstützt Hilfsprojekte mit knapp 20.000 Euro

Det­mold (ab). Der Eine-Welt-La­den (EWL) "Ala­va­nyo" blickt zu­frie­den auf das ver­gan­gene Jahr. Mit dem er­wirt­schaf­te­ten Ge­winn konn­ten er­neut ver­schie­dene Pro­jekte in Ent­wick­lungs­län­dern un­ter­stützt wer­den. Neu im Sor­ti­ment ist ein Ka­kao mit "Hallo-Wach-Ef­fek­t".

"­Der Ab­schluss war gut, wir ha­ben uns wie­der ge­stei­ger­t", be­rich­tet Christa Goe­ken vom Ala­va­nyo-Team. 2016 habe man einen Ü­ber­schuss von 119.000 Euro er­wirt­schaf­tet. Ein Jahr zu­vor lag man noch knapp un­ter 100.000 Eu­ro. Ein be­acht­li­ches Er­geb­nis al­so, das das 22-köp­fige Team in eh­ren­amt­li­cher Ar­beit er­reicht hat. Sie gehören zu der Ar­beits­gruppe "Ala­va­nyo" in­ner­halb der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, die auch das La­den­lo­kal zur Ver­fü­gung stellt. Die AG-Sat­zung sieht vor, dass mit Ü­ber­schüs­sen aus dem fai­ren Han­del Pro­jekte in Ent­wick­lungs­län­dern un­ter­stützt wer­den. Knapp 20.000 Euro ha­ben die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Eine-Welt-La­dens im ver­gan­ge­nen Jahr zur Ver­fü­gung ge­stellt. Wie be­reits be­rich­tet gin­gen 5.000 Euro an das Hos­pi­tal Chaur­ja­hari in Ne­pal. Es liegt in ei­ner un­weg­sa­men Ber­gre­gion, wo rund 160.000 Men­schen weit ver­streut in ab­ge­le­ge­nen klei­nen Dör­fern le­ben. Ne­ben der kos­ten­lo­sen me­di­zi­ni­schen Hilfe ge­hen die Kran­ken­haus­mit­ar­bei­ter in Dör­fer und Schu­len, leh­ren Hy­giene und Ernährung, hel­fen beim Bau von Ö­fen. Das Geld ist in den Bau ei­ner So­lar-Ener­gie-An­lage ge­flos­sen, um das Kran­ken­haus in Sa­chen Ener­gie­ver­sor­gung un­ab­hän­gi­ger zu ma­chen. Wei­tere 250 Euro stam­men aus dem Er­lös des "Fai­ren Frühstücks" (An­fang Mai). Eben­falls 5.000 Euro hat "Ala­va­nyo" im gleich­na­mi­gen Ort in Ghana für den Bau ei­ner Kran­ken­sta­tion an ei­ner Be­rufs­fach­schule zur Ver­fü­gung ge­stellt. Sie soll für die Schü­ler aber auch für die Be­völ­ke­rung da sein. Die an­ge­hen­den Hand­wer­ker, die dort aus­ge­bil­det wer­den, hel­fen im Rah­men des Un­ter­richts beim Bau der Sta­tion mit. Das Grund­stück ist ge­kauft, die tie­fen Fun­da­mente in dem sump­fi­gen Bo­den sind ge­setzt, nun kön­nen die Mau­er­ar­bei­ten be­gin­nen, er­klärt Christa Goe­ken. Die Lehm­zie­gel dafür wer­den di­rekt vor Ort ge­fer­tigt. Eine Zu­wen­dung von 5.000 Euro be­kam die ­Dia­ko­nie-Ka­ta­stro­phen­hil­fe, je 2.000 Euro gin­gen an eine Grund­schule in Vo Tok­pli in Togo und die Or­ga­ni­sa­tion "Ärzte ohne Gren­zen". Die Flücht­lings­hilfe Det­mold hat 100 Euro er­hal­ten. Wei­ter­ge­lei­tet wur­den zu­dem Bar­spen­den von Kun­den in Höhe von ins­ge­samt 665 Euro so­wie eine Spende der Kir­chen­ge­meinde Hei­li­gen­kir­chen, die beim "­Fest des Tei­lens"ü­ber 1.500 Euro für das Hos­pi­tal in Ne­pal ein­ge­nom­men hat­te. Ein scho­ko­la­di­ger Ener­gy­drink Neu im Sor­ti­ment ist der Ka­kao "­Kao­wach". Das Be­son­dere dar­an: Er enthält auch Gua­raná, also den Stoff, der auch in den so­ge­nann­ten "Ener­gy­drinks" für die be­le­bende Wir­kung sorgt. Wer also kei­nen Kaf­fee mag oder ver­trägt, könnte hier eine Al­ter­na­tive fin­den. Denn "­Kao­wach" sei nicht so süß aber dafür sehr scho­ko­la­dig, meint Ala­va­nyo-Mit­ar­bei­te­rin Irm­gard Rott­mann. Ins­ge­samt gibt es fünf ver­schie­dene Sor­ten – auch mit Chili oder Zimt und Kar­da­mom. "E­del­bit­ter" und "D­schun­gel­ka­kao" sind ohne Gua­raná und da­mit auch für Kin­der ge­eig­net. Zu­be­rei­tet wird er wahl­weise in heißer Milch, Was­ser oder Reis­milch. Den Ka­kao ha­ben ein deut­scher und ein ko­lum­bia­ni­scher Stu­dent in ih­rer WG-Küche ge­mein­sam ent­wi­ckelt. Pro­du­ziert wird der­zeit noch in Deutsch­land, das Ziel der bei­den sei aber, die Pro­duk­tion nach Ko­lum­bien zu ver­le­gen, da­mit die Klein­bau­ern dort di­rekt pro­fi­tie­ren kön­nen. Im die­sem Jahr fei­ert der Eine-Welt-La­den "Ala­va­nyo" sein 35-jäh­ri­ges Be­ste­hen. Außer­dem sind wie­der Ak­tio­nen zum Welt-La­den-Tag im Mai und zur Fair-Trade-Wo­che im Sep­tem­ber ge­plant. "Ala­va­nyo" an der Bruch­straße (hin­ter der Spar­kasse am Markt) ist mon­tags bis frei­tags von 15 bis 18 Uhr geöff­net, an Markt­ta­gen und sams­tags auch vor­mit­tags von 9.30 bis 13 Uhr.

vom 25.01.2017 | Ausgabe-Nr. 4A

