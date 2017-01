Geschichten aus dem Leben des "kleinen Mannes"

Paul Panzer gastiert mit seinem Programm "Invasion der Verrückten" in Lemgo

Lem­go. Schon sein Auf­tritt im ver­gan­ge­nen Jahr war na­hezu aus­ver­kauft, nun kommt Paul Pan­zer 2017 noch mal in die Lip­per­land­hal­le. Am Frei­tag, 21. April, prä­sen­tiert Paul dann er­neut in Lemgo die "In­va­sion der Ver­rück­ten".

Ja, ist denn die ganze Welt ver­rückt ge­wor­den?! Könnte man mei­nen, glaubt man Deutsch­lands schrägs­tem Ko­mi­ker Paul Pan­zer und dem Ti­tel sei­nes nun­mehr fünf­ten Büh­nen­pro­gram­mes. Nach ü­ber zehn Jah­ren live auf der Bühne und mehr als 2,5 Mil­lio­nen Zu­schau­ern schafft es Paul Pan­zer im­mer wie­der selbst den all­täg­lichs­ten Din­gen neu­es, nicht sel­ten Skur­ri­les aber im­mer Un­ter­halt­sa­mes ab­zu­ge­win­nen. Ob von Smoo­thies oder Psy­cho­phar­ma­ka, von Su­per­hel­den oder Bab­bel-Sprach­rei­sen. Pauls Ge­schich­ten dre­hen sich doch im­mer um ein zen­tra­les The­ma, den Men­schen – mit all sei­nen Ängs­ten, Sehnsüch­ten und un­be­ant­wor­te­ten Fra­gen. Wo­her kennt der Lie­fer­held all die Re­zep­te? Warum ist die Ehe bes­ser als der To­d... und warum zum Teu­fel braucht Bifi eine ei­gene Fa­ce­book­sei­te? Man sieht ihm den Spießer, den klei­nen Mann, den "­Ver­rück­ten" an, doch wer Paul Pan­zer kennt weiß, hier ist ein Wolf im Schafs­pelz am Werk... hat er doch schon längst er­kannt: "­Die In­va­sion der Ver­rück­ten steht uns nicht erst be­vor. Sie sind schon mit­ten un­ter un­s!"

vom 21.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3B

