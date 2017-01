Reha-Patient verschwunden

63-Jähriger seit einer Woche vermisst

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. Seit dem ver­gan­ge­nen Sams­tag (14. Ja­nu­ar) wird der 63-jäh­rige Her­bert He­ring­haus aus Ha­gen ver­misst.

Die­ser be­fand sich auf­grund ei­nes Reha-Auf­ent­hal­tes in Bad Sal­zu­flen und wurde letzt­ma­lig am Sams­tag ge­gen 18 Uhr an der "Alte Vlo­thoer Straße" in der Ba­de­stadt ge­se­hen. Wei­tere Hin­weise deu­ten dar­auf hin, dass er sich am frühen Sonn­tag­mor­gen auf der Ra­st­an­lage "Lip­per­lan­d" an der A2 auf­ge­hal­ten hat. Der 63-Jäh­rige ist ver­mut­lich mit sei­nem dunklen Renault Kan­goo Ra­pid mit den Zu­las­sungs­kenn­zei­chen HA-IA 905 un­ter­wegs. Am Fahr­zeug be­fin­den sich hin­ten rechts und links weiße Ku­rier­ab­zei­chen in Form ei­nes Brief­um­schlags oder Au­tos mit Flü­geln. Der Ver­miss­te, der drin­gend auf Me­di­ka­mente und ärzt­li­che Hilfe an­ge­wie­sen ist, könnte auch in Rich­tung Ha­gen un­ter­wegs sein. Er ist etwa 175 cm groß, hat eine nor­male Sta­tur, graue Haare und trägt eine Bril­le. Darü­ber hin­aus ist er be­klei­det mit ei­ner brau­nen Hose und ei­nem schwar­zen Pull­over. Ver­mut­lich hat er einen ro­ten Ruck­sack da­bei. Wer den Mann oder sei­nen PKW ge­se­hen hat bzw. An­ga­ben zu sei­nem mög­li­chen Auf­ent­halts­ort ma­chen kann, wird ge­be­ten, sich mit dem Kri­mi­nal­kom­missa­riat Bad Sal­zu­flen un­ter der Ruf­num­mer (05222) 98180 in Ver­bin­dung zu set­zen.

vom 21.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3B

