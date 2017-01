Bildungsreise

Kreis Lip­pe. Eine zweitä­gige Reise nach Fran­ken ver­an­stal­tet das Bil­dungs­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che von Diens­tag, 5. Sep­tem­ber bis Mitt­wo­ch, 6. Sep­tem­ber. Auf den Spu­ren der He­xen­ver­fol­gung er­le­ben die Teil­neh­men­den zunächst eine "He­xen­führung" durch Zeil am Main, dem ehe­ma­li­gen Richt­platz des Hoch­stifts Bam­berg. Die Fahrt führt wei­ter nach Bam­berg, in der ne­ben der Welt­kul­tur­er­be­stadt auch das Bam­ber­ger He­xen­denk­mal be­sich­tigt wird. Am fol­gen­den Tag geht die Reise wei­ter nach Ro­then­burg ob der Tau­ber zum mit­tel­al­ter­li­chen Kri­mi­nal­mu­seum mit der Aus­stel­lung "Lu­ther und die He­xen".

An­mel­dung und wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976742 oder per E-Mail un­ter " bil­dung@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de".

vom 21.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3B

