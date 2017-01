Politik besucht Ordnungshüter

Abgeo rdnete informieren sich in der Kreispolizeibehörde

Kreis Lip­pe. In Det­mold sind jetzt Land­tag­mit­glie­der der So­zi­al­de­mo­kra­ten zu ei­nem Ge­spräch mit der Po­li­zei zu­sam­men­ge­trof­fen. Die lip­pi­schen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Jür­gen Berg­hahn und Den­nis Ma­el­zer wur­den vom Vlo­thoer Kol­le­gen Chris­tian Dahm (e­ben­falls SPD) be­glei­tet, um sich aus ers­ter Hand zu in­for­mie­ren. Zu dem Tref­fen wa­ren Land­rat Dr. Axel Leh­mann, die Lei­ter al­ler Di­rek­tio­nen und der Per­so­nal­rat ge­kom­men.

Or­ga­ni­siert hatte den "­Behör­den­sprech­tag" Jür­gen Berg­hahn aus Blom­berg: "Uns war es wich­tig, den en­gen Aus­tausch mit der hei­mi­schen Po­li­zei zu su­chen, um zu er­fah­ren, wo der Schuh drück­t." Haupt­thema des Tref­fens war die Per­so­nal­si­tua­tion. Po­si­tiv hob Land­rat Leh­mann die Zahl der Neu­ein­stel­lun­gen bei der Po­li­zei her­vor. In­zwi­schen er­rei­chen die Aus­bil­dungs­zah­len in Nord­rhein-West­fa­len den Spit­zen­wert von 2.000 Stel­len. Der ehe­ma­lige Trend des Per­so­nal­ab­baus bei der Po­li­zei ist ge­stoppt, na­hezu 1.000 zu­sätz­li­che Po­li­zei­stel­len sind ent­stan­den. Gleich­zei­tig ist Lippe seit Jah­ren der si­cherste der Kreis im ge­sam­ten Bun­des­land. Seit 2006 ist die Kri­mi­na­litäts­häu­fig­keit um mehr als 15 Pro­zent ge­sun­ken. Kehrseite der Me­dail­le: Die Per­so­nalstärke folgt der Kri­mi­na­litäts- und Un­fall­ent­wick­lung. Steigt die Be­las­tung, wird mit er­höh­tem Nach­er­satz ge­gen­ge­steu­ert. Sinkt die Kri­mi­na­litäts- und Un­fall­ent­wick­lung deut­lich, wer­den ent­spre­chend we­ni­ger neue Stel­len zu­ge­teilt. Für Axel Leh­mann stand fest: "­Bei der Po­li­zei in Lippe wird es kei­nen Rück­zug aus der Fläche ge­ben. Un­ser Ziel ist es, alle Wa­chen zu er­hal­ten und wei­ter prä­sent vor Ort zu blei­ben." Da­bei soll das Land hel­fen. Die Ab­ge­ord­ne­ten sag­ten zu, sich für eine sach­ge­rechte Ver­tei­lung der Po­li­zei ein­zu­set­zen. "Da­bei muss eine aus­kömm­li­che Po­li­zei­dichte in al­len Tei­len des Lan­des berück­sich­tigt wer­den, auch bei uns in Lip­pe", so Den­nis Ma­el­zer. Chris­tian Dahm, SPD-Mit­glied im In­nen­aus­schuss und vor sei­ner Tätig­keit im Land­tag eben­falls im Po­li­zei­dienst ak­tiv, sagte zu, die An­re­gun­gen aus Lippe mit nach Düs­sel­dorf zu neh­men. Dahm ist ein fai­rer Aus­gleich zwi­schen den be­son­ders be­las­te­ten Behör­den in den Bal­lungs­zen­tren und dem länd­li­chen Raum wich­tig. Dies sei zu­letzt bei zu­sätz­li­chen Ein­stel­lun­gen von Ta­rif­be­schäf­tig­ten ge­lun­gen. Hier habe auch Lippe zwei wei­tere Stel­len er­hal­ten, um Po­li­zis­tin­nen und Po­li­zis­ten von Ver­wal­tungs­tätig­keit zu ent­las­ten. Für die be­deu­tende Frage des Nach­er­sat­zes sei eine Lö­sung not­wen­dig, die breit ge­tra­gen wer­de. Berg­hahn und Ma­el­zer nutz­ten im An­schluss auch die Mög­lich­keit die Leit­stelle und den Ge­wahr­sams­be­reich zu be­sich­ti­gen. Ihr Fa­zit: "Wir ha­ben eine leis­tungs­starke Po­li­zei. Wir wol­len un­se­ren Bei­trag dazu leis­ten, dass dies auch in Zu­kunft so bleib­t."

vom 21.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3B

