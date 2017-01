Ohren gespitzt, hier kommt Lilo

Kurs startet mit 14 Kitas in die Lilo Lausch-Fortbildung

Kreis Lip­pe. Seit Sep­tem­ber 2015 hören lip­pi­sche Kin­der in mitt­ler­weile 47 Ki­tas der Re­gion auf eine Ele­fan­ten­da­me. Lilo Lausch ver­mit­telt auf kind­ge­rechte und un­ter­halt­same Weise Zuhör­kom­pe­tenz. Die Hand­puppe punk­tet da­bei vor al­lem mit ih­rem lus­ti­gen Aus­se­hen und zieht die Kin­der di­rekt in ih­ren Bann. Im drit­ten Kurs sind jetzt 14 Ki­tas in die Lilo Lausch-Fort­bil­dung ge­st­ar­tet. Im Rah­men ei­ner Auf­takt­ver­an­stal­tung im Kreis­haus in Det­mold ha­ben die Er­zie­he­rin­nen ne­ben ei­ner all­ge­mei­nen Ein­führung in die Welt von Lilo Lausch ihre Ma­te­ri­al­pa­kete er­hal­ten und wer­den An­fang Fe­bruar mit dem zweitä­gi­gen Ba­sis-Se­mi­nar ihre erste von drei Schu­lun­gen er­hal­ten. Es herrscht große Vor­freude in der Runde der 21 Er­zie­he­rin­nen, die für ihre Ki­tas die Fort­bil­dun­gen be­su­chen wer­den. Die Be­schäf­ti­gung mit Lilo Lausch ist für sie noch neu, aber alle kön­nen es kaum er­war­ten, mit der Ele­fan­ten­dame im Gepäck die Kin­der spie­le­risch in ih­rer sprach­li­chen Ent­wick­lung zu för­dern. Be­son­ders beim Pra­xis­be­richt von Re­nate Al­brecht von der Kita El­ken­b­re­der Weg in Bad Sal­zu­flen spitzt nicht nur die Lilo Lausch die Oh­ren. Die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten, das süße Mas­kott­chen in den Kita-All­tag ein­zu­bin­den, ü­ber­zeu­gen die Er­zie­he­rin­nen und las­sen be­reits vor dem Start des Ba­sis-Se­mi­nars ei­gene Ideen ent­ste­hen. "Je­der Kurs enthält drei Mo­du­le: das zweit­tä­gige Ba­sis­se­mi­nar so­wie die kol­le­giale Be­ra­tung und das Ver­tie­fungs­se­mi­nar, die je­weils eintä­gig sin­d.", er­läu­tert Mi­riam Bent, Pro­jekt­be­treue­rin bei der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung Kreis Lip­pe. Ge­mein­sam mit der Stif­tung "Für Lip­pe" und der Meyer-Si­cken­diek-Stif­tung hatte die ge­meinnüt­zige Stif­tung das Pro­jekt nach Lippe ge­holt. "­Zwi­schen den ein­zel­nen Mo­du­len lie­gen dann je­weils ca. ein hal­bes Jahr, da­mit die Er­zie­he­rin­nen das Pro­gramm in ih­rer Ein­rich­tung eta­blie­ren und Pra­xi­ser­fah­rung sam­meln kön­nen, be­vor sie wei­ter fort­ge­bil­det wer­den.", er­gänzt Dr. Bert­hold Gomm, Pro­jekt­be­treuer beim Bil­dungs­büro des Krei­ses Lip­pe, mit dem das Pro­jekt in Ko­ope­ra­tion durch­ge­führt wird.

Neun der 47 teil­neh­men­den Ki­tas ha­ben ihre Lilo Lausch-Fort­bil­dung be­reits er­folg­reich ab­sol­viert. Ein Groß­teil der an­de­ren Ki­tas hat be­reits das zweite Mo­dul durch­lau­fen und wird im Jah­res­ver­lauf mit dem Ver­tie­fungs­se­mi­nar ab­sch­ließen. 60 Sti­pen­dien hat­ten die Stif­tun­gen ge­mein­sam für das Pro­jekt zur Ver­fü­gung ge­stellt, wo­bei zehn da­von Ki­tas in Bad Sal­zu­flen vor­be­hal­ten war. Drei die­ser Sti­pen­dien so­wie zehn wei­tere Sti­pen­dien in ganz Lippe sind ak­tu­ell noch of­fen. "­Die Ki­tas kön­nen ihr In­ter­esse gern be­reits per Mail oder Te­le­fon bei uns be­kun­den. Der ge­plante Kurs 4 wird je­doch erst in 2018 star­ten.", in­for­miert Bent ab­sch­ließend.

vom 21.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3B

Drucken | Versenden