Mehr KFZ-Zulassungen

Zuwachs um 4.500 Fahrzeuge in Lippe

Kreis Lip­pe. Die Zahl der in Lippe zu­ge­las­sen Fahr­zeuge ist nach An­gabe der KFZ-Zu­las­sungs­stelle des Kreis Lippe auch im Jahr 2016 an­ge­stie­gen. Ende 2015 wa­ren 274.172 Fahr­zeuge zu­ge­las­sen – Ende 2016 wa­ren es 278.644 Fahr­zeu­ge. In der Rück­schau der letz­ten fünf Jahre gab es da­mit einen Zu­wachs von rund 7 Pro­zent. Ein Grund hier­für könnte der nied­rige Zins für Spar­ein­la­gen und die da­mit ver­bun­dene In­ves­ti­ti­ons­freu­dig­keit der Bür­ger in Fahr­zeuge al­ler Art (Wohn­wa­gen, Wohn­mo­bi­le, An­hän­ger für Sport­zwecke, Zweit­fahr­zeu­ge) sein.

Der größte An­teil ent­fällt auf die Per­so­nen­kraft­wa­gen mit 206.707 zu­ge­las­sen Fahr­zeu­gen und da­mit ei­nem An­teil von rund 74 Pro­zent. Der An­teil der zu­las­sungs- und kenn­zeich­nungs­pflich­ti­gen Zweirä­der liegt bei 17.507. Fer­ner gibt es 33.911 An­hän­ger, 17.585 Last­kraft­wa­gen und Zug­ma­schi­nen, so­wie 515 Bus­se. 2.419 Fahr­zeuge wer­den als so­ge­nannte "­Son­der-KFZ" ge­führt. Hier­un­ter fal­len bei­spiels­weise Wohn­mo­bi­le, Kran­ken­wa­gen und Feu­er­wehr­fahr­zeu­ge. Außer­dem gab es im Kreis Lippe am 31.12.2016 knapp 600 för­de­rungs­fähige Fahr­zeuge nach dem Elek­tro­mo­bi­litäts­ge­setz. Es han­delt sich da­mit um reine Elek­tro-Fahr­zeuge und Hy­brid-Fahr­zeuge (da­mit in Kom­bi­na­tion mit Ben­zin, Die­sel, Was­ser­stoff oder ei­ner Brenn­stoff­zel­le). Die Zahl der Fahr­zeu­ge, die noch ein LE-Kenn­zei­chen tra­gen, be­trägt 385, mit ei­nem DT-Kenn­zei­chen sind 26 Jahre nach der Ein­führung von "­LIP" noch 5.490 Fahr­zeuge ver­se­hen. Die Zah­len sind wei­ter­hin rück­läu­fig. Mit dem Zu­wachs des Fahr­zeug­be­stan­des ist für die Zu­las­sungs­stel­len des Krei­ses auch ein Zu­wachs der Ver­wal­tungs­vor­gänge rund um die Fahr­zeuge fest­zu­stel­len. Da­mit kor­re­spon­diert die Kun­den­zahl. Die Lei­te­rin der Straßen­ver­kehrs­behör­de, Astrid Leh­re, ver­weist in die­sem Zu­sam­men­hang auf die Mög­lich­keit der On­line-Ter­min­re­ser­vie­rung ü­ber das In­ter­net-Por­tal un­ter ww­w.­kreis-lip­pe.de (zu fin­den un­ter Dienst­leis­tun­gen/­Au­to, Ver­kehr, Straße) oder te­le­fo­nisch un­ter 05231/62-1800, um War­te­zei­ten ge­ring zu hal­ten. Lehre ap­pel­liert an ihre Kun­den: "­Set­zen Sie sich bitte vor ei­nem Be­such mit uns in Ver­bin­dung oder nut­zen Sie die um­fas­sen­den In­for­ma­tio­nen auf un­ser In­ter­netsei­te, da­mit wir Sie in Be­zug auf Ihr An­lie­gen kon­kret be­ra­ten kön­nen." Die Viel­zahl von Fahr­zeu­gen mit aus­län­di­schen un­d/o­der un­voll­stän­di­gen Fahr­zeug­pa­pie­ren und Un­ter­la­gen führt da­zu, dass sich der Zu­las­sungs­vor­gang in die Länge zieht und da­mit zu ei­ner nicht kal­ku­lier­ba­ren Ver­län­ge­rung der War­te­zeit für nach­fol­gende Kun­den führt. Lei­der lässt sich kaum vor­her­sa­gen, wann die Kun­den kom­men und mit wel­chem An­drang zu rech­nen ist.

vom 21.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3B

