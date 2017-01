Per Schuh zum Happy-End

"Aschenputtel - das Musical" gastiert in Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen (la). Von der ver­hass­ten Stief­toch­ter zur freu­de­strah­len­den Prin­zes­sin: Wer kennt sie nicht, die Ge­schichte vom Aschen­put­tel und das schönste Happy End al­ler Zei­ten?! Nun prä­sen­tiert sich der mär­chen­hafte Klas­si­ker fröh­lich und den­noch ro­man­tisch in­sze­niert als ein­ma­li­ges Fa­mi­li­e­ner­leb­nis im Kur- und Stadt­thea­ter, Park­straße 26. Der Vor­hang für das Mu­si­cal-High­light der Thea­ter­ma­cher aus Bo­chum hebt sich am Frei­tag, 27. Ja­nu­ar, um 16 Uhr.

Das ro­man­ti­sche Mär­chen vom Aschen­put­tel ist eine Ge­schichte ü­ber den Glau­ben an die wahre Lie­be: Trotz al­ler Wid­rig­kei­ten am Hofe ih­rer Stief­mut­ter lässt sich das brave Wai­sen­mäd­chen Aschen­put­tel nicht un­ter­krie­gen. In ih­rer Gut­mütig­keit und in ih­rem rei­nen Her­zen bleibt sie un­er­schüt­ter­lich, er­trägt die fort­währen­den Demüti­gun­gen und hält an ih­rem Traum vom Glück fest. Ei­nes Ta­ges, so will es das Mär­chen, be­geg­net Aschen­put­tel zu­fäl­lig ih­rem Traum­prin­zen. Das Aben­teuer des tap­fe­ren Mäd­chens nimmt sei­nen Lauf: Mit Hilfe ei­ni­ger ma­gi­schen Zau­be­reien der gu­ten Fee er­hält sie ein traum­haft schö­nes Kleid und ge­langt da­mit auf den Ball des Kö­nigs. Sie er­obert – natür­lich nicht ohne vor­her ih­ren Schuh zu ver­lie­ren – das Herz des Prin­zen. Ein wahr­haft zau­ber­haf­tes Happy-End wird zum fu­rio­sen Fi­na­le! Mit großer Hin­gabe an das Ori­gi­nal wird die Pa­ra­bel ü­ber das un­er­schüt­ter­lich Gute im Men­schen in der In­sze­nie­rung des Thea­ters Li­beri hu­mor­voll, span­nend und mit mo­der­nen Fa­cet­ten in ein Mu­si­cal-Aben­teuer für Jung und Alt um­ge­setzt. Ein jun­ges, hoch­wer­ti­ges En­sem­ble, ein­falls­rei­che Kostüme und ein in­tel­li­gen­tes Büh­nen­bild las­sen die In­sze­nie­rung von Helge Fed­der le­ben­dig wer­den, ver­spricht eine Pres­se­mel­dung des Ver­an­stal­ters. Die ge­wohnt an­spruchs­vol­len Hits der Mu­si­ker Chri­stoph Klop­pen­burg und Chris­tian Be­cker ge­hen ins Ohr und un­ter die Haut. Leah Bu­katsch in der Hauptrolle werde nicht nur äußer­lich dem wun­der­schö­nen Aschen­put­tel ge­recht, son­dern ver­zau­bere das Sal­zu­fler Pu­bli­kum auch mit ih­rer Stim­me. Und wei­ter­hin heißt es: Ga­ran­tiert beste Mu­si­cal-Un­ter­hal­tung für Jungs und Mäd­chen ab vier Jah­ren und für al­le, die die Prin­zes­sin oder den Prin­zen in sich wie­der zum Le­ben er­we­cken wol­len! Ein­tritts­kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909 und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus an der Ru­dolf-Bran­des-Al­lee.

vom 18.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3A

