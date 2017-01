Arbeiten und Helfen im Stillen

Landrat würdigt Ehrenamtsarbeit mit Verleihung des Lippischen Ehrenrings

Kreis Lippe (r­to). Zum ach­ten Mal hat der Kreis Lippe jetzt die Aus­zeich­nung ”Lip­pi­scher Eh­ren­ring” ver­lie­hen. Dazu hatte Land­rat Dr. Axel Leh­mann die aus­zu­zeich­nen­den Ein­zel­per­so­nen und Ver­tre­ter von zwei Ver­ei­nen in den Schloß­krug nach Kal­le­tal-Hei­del­beck ein­ge­la­den. Nach den Sta­tu­ten zur Ver­lei­hung des Eh­ren­rin­ges kön­nen jähr­lich nur je­weils sechs vor­ge­schla­gene Ein­zel­per­so­nen oder Grup­pen/­Ver­eine ge­ehrt wer­den. Auf­grund ei­nes Kreis­tags­be­schlus­ses von 2014 gibt es seit­dem auch noch zwei Son­der­prei­se. Die Aus­ge­zeich­ne­ten des Jah­res 2016 kom­men aus Lüg­de, Det­mold, Au­gust­dorf, Bad Sal­zu­flen und Ex­ter­tal. Die Son­der­preise ge­hen nach Leo­polds­höhe und in das Kal­le­tal. In sei­ner Be­grüßung sagte der Land­rat, dass die Aus­zeich­nung eine der höchs­ten in Lippe und auf die­ser Ebene durch­aus mit dem Bun­des­ver­dienst­kreuz ver­gleich­bar sei. Al­lein in die­sem Jahr seien 38 Vor­schläge ein­ge­reicht wor­den. "Im Ver­gleich dazu er­rei­chen uns zehn bis zwölf Vor­schläge zum Bun­des­ver­dienst­kreuz" sagte er nicht ohne Stolz. "Ich freue mich, dass sich so viele Men­schen in Lippe so un­ter­schied­lich eh­ren­amt­lich en­ga­gie­ren. Wir wer­den we­ni­ger und un­sere Ge­sell­schaft wird äl­ter. Aber, im Zuge der Flücht­lings­si­tua­tion auch bun­ter – Lippe ver­än­dert sich. Da kön­nen Men­schen im Eh­ren­amt auch Brü­cken­bauer sein" sagte der Land­rat. Er lobte das En­ga­ge­ment der neuen Preisträ­ger und fügte hin­zu:" Men­schen die sich in Eh­ren­amt en­ga­gie­ren, sind wie der Mo­tor der Ge­sell­schaft. Sie ü­ber­neh­men Ver­ant­wor­tung und ha­ben er­kannt, dass der Staat und der Kreis nicht al­les leis­ten kön­nen. Es sind die, die im Stil­len ar­bei­ten und hel­fen, ohne für sich einen per­sön­li­chen Vor­teil zu er­war­ten." Ein­zeln und um­fang­reich stellte er die Preisträ­ger vor und ü­be­reichte ih­nen ihre Aus­zeich­nung nebst Ur­kunde und ei­ner klei­nen "Her­mann” Skulp­tur. Die­ter Stumpe aus Lügde wurde u.a. für sei­nen Ein­satz im De­chen­ver­ein(Os­terrä­der) au­ge­zeich­net. Der Preisträ­ger setzt sich ebenso in viel­fäl­ti­ger Weise im Hei­mat-und Mu­se­ums­ver­ein so­wei im Stadt­mar­ke­ting ein. "Viele In­fragstruck­tur­pro­jekte tra­gen seine Hand­schrift” lobte der Lau­da­tor.

Ka­rin Göh­ner aus Bad Sal­zu­flen er­hielt die Aus­zeich­nung für ihr En­ga­ge­ment im dor­ti­gen Tier­schutz­ver­ein. "­Sie ist im­mer für alle Fälle da. Ihr En­ge­age­ment hat in den letz­ten Jah­ren vie­len Tie­ren und Men­schen ge­hol­fen. Auch der Tier­schutz ist ein wich­ti­ges eh­ren­amt­li­ches Ele­ment in der Ge­sell­schaft” sagte Dr. Leh­mann. Heinz Jä­ger aus Dören­trup wurde mit dem Lip­pi­schen Eh­ren­ring für sein En­ga­ge­ment im Kir­chen­vor­stand der Ge­meinde Hil­len­trup aus­ge­zeich­net. Sein Ver­dienst ist u.a. die Zu­sam­men­le­gung der Pfarr­be­zirke Hil­len­trup und Spork-Wend­ling­hau­sen. "A­ber auch die Kin­der­ta­gestätte liegt ihm am Her­zen. Ohne sein En­ga­ge­ment wäre diese nicht in der Trä­ger­schaft der Kir­che", hob der Land­rat her­vor. Klaus Mai aus Au­gust­dorf wurde für sei­nen un­er­müd­li­chen Ein­satz im Hei­mat­ver­ein ge­ehrt. "In Zu­sam­men­ar­beit mit der VHS, den Schu­len, der AWO und dem ört­li­chen Ju­gend­treff hat er die ’In­ter­kul­tu­rel­len Fes­te’ ins Le­ben ge­ru­fen. sein Ene­ga­ge­ment bringt auch der jun­gen Ge­ne­ra­tion das Thema ’Um­welt’ na­he”, wusste Dr. Leh­mann zu be­rich­ten. Die bei­den aus­ge­zeich­ne­ten Ver­eine sind die Bür­ger­stif­tung Det­mold, die mit rund 300 Hel­fern ca. 50­tau­send Eh­ren­amts­stun­den im un­ter­schied­li­chen Be­rei­chen leis­tet. Dafür ü­ber­nah­men Frier­d­rich Bra­ke­meier und Au­gust Na­gel die Aus­zeich­nung. Mi­chaela Ra­th­kolb und Bir­git Schulze-Heu­ling wur­den für den Ver­ein "We­ser­ber­glän­der Her­zen hel­fen” aus­ge­zeich­net. Ihr Ver­ein näht Herz­kis­sen für Brust­kreb­spa­ti­en­tin­nen aber auch Trost­kis­sen für Kin­der und Nes­tel­de­cken für De­menz­kran­ke. Die zwei Son­der­preise ”Hein­mat­pfle­ge” und ”Flücht­lings­hil­fe” er­hiel­ten Die­ter Hart­wig aus dem Kal­le­tal und Klara Dorn­feldt aus Leo­polds­höhe. "­Die­ter Hart­wig ist ein all­seits be­lieb­ter und en­ga­gier­ter Bür­ger, der sich in vie­len Be­rei­chen eh­ren­amt­lich für die Ge­meinde Kal­le­tal ein­setzt. Durch den viel­sei­ti­gen Ein­satz in den un­ter­schied­li­chen Be­rei­chen macht Die­ter Hart­wig be­son­ders den Kal­le­ta­ler Orts­teil Tal­le, aber auch wei­tere Kal­le­ta­ler Orts­tei­le, at­trak­ti­ver­”, hob der Land­rat her­vor. Der zweite Son­der­preis ging an Klara Dorn­feldt aus Leo­polds­höhe die sich mit ih­rem eh­ren­amt­li­chen Ein­satz bei der dor­ti­gen Ta­fel und un­zäh­li­gen Ak­ti­vitäten in der Flücht­lings­hilfe her­vor­ge­tan hat. Dr. Leh­mann zur Wür­di­gung der Ge­ehr­ten: "­Mit ih­rem Ein­satz an der Schnitt­stelle zwi­schen der Ta­fel und der Flücht­lings­hilfe zei­gen sie nicht nur viel Ein­satz son­dern auch Em­pha­tie, was hier sehr wich­tig ist.” Alle aus­ge­zeich­ne­ten Preisträ­ger be­ton­ten aus­drück­lich, dass sie ohne die Hilfe aus den Ver­ei­nen und vie­ler Ein­zel­per­so­nen nicht so er­folg­reich sein kön­nen. Heinz Jä­ger aus Dören­trup wid­mete seine Aus­zeich­nung des­halb al­len die mit­ge­hol­fen ha­ben, dass er so viel er­reicht und an die­sem Tag die Aus­zeich­nung er­hal­ten ha­be. Mu­si­ka­lisch be­glei­tet wurde der Fes­t­akt in Hei­del­beck vom Gi­tar­ren-Duo Adie­mus aus Det­mold. Timo Schle­gel und Da­vid Ro­pertz sorg­ten zwi­schen den Eh­run­gen für die fest­li­che mu­si­ka­li­sche Be­glei­tung.

vom 18.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3A

