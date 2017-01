Neujahrsempfang

Blom­berg. "Eine neue Hei­mat in Lip­pe" ist das Thema ei­nes Neu­jahrs­emp­fangs, zu dem die Kreis­land­frauen am Sams­tag, 28. Ja­nuar ihre Mit­glie­der und In­ter­es­sierte ab 11 Uhr ins das Gast­haus "­Mar­pe­tal" in Blom­berg-Großen­marpe (Alte Post­straße 96) ein­la­den. Vier Frau­en, die in Lippe eine neue Hei­mat ge­fun­den ha­ben, be­rich­ten in ei­nem von Bet­tina Hörst­meier (stell­ver­tre­tende Kreis­vor­sit­zen­de) mo­de­rier­ten Po­di­ums­ge­spräch ü­ber ihre Er­leb­nis­se. Während Helga Reit­zig aus Asen­dorf das Schick­sal ih­rer Mut­ter schil­dert, die während der Ver­trei­bung und Flucht zum Ende des 2. Welt­krie­ges mit ihr schwan­ger war, be­rich­tet He­lena Heer aus Schlan­gen ü­ber die eh­ren­amt­li­che Flücht­lings­hilfe in ih­rer Ge­mein­de. Sie selbst kam im Jahr 1976 als Aus­sied­le­rin aus Kir­gi­sien und en­ga­giert sich heute kirch­lich für ein gu­tes Mit­ein­an­der im Ort. Dr. Fa­riba Se­de­hizadeh, Apo­the­ke­rin in Barn­trup, kam 1980 aus dem Iran nach Deutsch­land. Auch sie en­ga­giert sich in ih­rer Wahl­hei­mat un­ter der Re­gie des Barn­tru­per Mar­ke­ting Ver­eins für die Stadt und für Flücht­lin­ge. Sa­rah Da­vid, eine junge Frau aus An­go­la, lebt seit 2014 in Lip­pe. Der Kos­ten­bei­trag zur Teil­nahme am Neu­jahrs­emp­fang be­trägt 10 € pro Per­son, in­klu­sive Be­grüßungs­ge­tränk und ei­nem klei­nen Im­biss. An­mel­dun­gen nimmt Ilse Pe­tig un­ter der Ruf­nu­mer (05263) 954316 bis zum 21. Ja­nuar ent­ge­gen.

vom 18.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3A

