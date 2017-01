Finanzielle Absicherung

Det­mol­d/­Kreis Lip­pe. Die In­itia­tive "Im­pulse 50+" ver­an­stal­tet am heu­ti­gen Mitt­wo­ch, 18 . Ja­nuar in Zu­sam­men­ar­beit mit der Ver­brau­cher­zen­trale NRW einen Vor­trag zum Thema "Heute schon an mor­gen den­ken - fi­nan­zi­elle Ab­si­che­rung pla­nen". Der Vor­trag soll ver­deut­li­chen, was nach Ab­zug von Steu­ern und So­zi­al­ab­ga­ben von den An­sprüchen aus ge­setz­li­cher Ren­te, Pen­sion oder be­trieb­li­cher Al­ters­vor­sorge im Al­ter ü­b­rig bleibt. Darü­ber hnaus gibt es dem Ries­ter-Spa­ren oder­der Rürup-Rente so­wie zu ei­ner pri­va­ten Ren­ten­ver­si­che­rung. Diese The­men und Fra­gen zur fi­nan­zi­el­len Al­ters­si­che­rung be­ant­wor­tet Jür­gen Har­tung von 17 bis 19 Uhr im Kreis­haus an der Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße 5 (Raum 402). Der Ein­tritt zu die­ser in­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ist frei.

vom 18.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3A

