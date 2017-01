"Familiengeschichten, Schatztruhen und andere Archive"

Landesarchiv gibt neuen Tagungsband heraus - Familienforschung aus unterschiedlichen Perspektiven

Kreis Lippe (go). "Wir sol­len den Al­ten nicht den Mund zu­hal­ten, wenn sie uns et­was erzählen wol­len, und wir dür­fen ihre Ta­ge­bücher nicht in den Sperr­müll ge­ben, denn sie sind an uns ge­rich­tet - die Er­fah­run­gen gan­zer Ge­ne­ra­tio­nen zu ver­nich­ten, diese Ver­schwen­dung kön­nen wir uns nicht leis­ten. Wir müs­sen uns bü­cken und auf­he­ben, was nicht ver­ges­sen wer­den darf: Es ist un­sere Ge­schich­te, die da ver­han­delt wird", mahnte einst der Schrift­stel­ler Wal­ter Kem­pow­ski.

Ar­chi­va­re, His­to­ri­ker, Bi­blio­the­kare und Aus­stel­lungs- oder Mu­se­ums­ma­cher, aber auch viele Pri­vat­leu­te, ver­fol­gen die­ses An­lie­gen. Bei den vom Lan­des­ar­chiv NRW Ab­tei­lung OWL ver­an­stal­te­ten "­Det­mol­der Som­mer­ge­sprächen" wer­den diese Grup­pen zu­sam­men­ge­bracht, da­mit sie ihre un­ter­schied­li­chen Per­spek­ti­ven auf Fa­mi­li­en­ge­schichte be­leuch­ten und dis­ku­tie­ren. Vom 9. Som­mer­ge­spräch aus dem Au­gust 2015 ist nun ein Ta­gungs­band "Fa­mi­li­en­ge­schich­ten, Schatz­tru­hen und an­dere Ar­chi­ve" er­schie­nen. Es ist mitt­ler­weile der fünfte Ta­gungs­band zu den Det­mol­der Som­mer­ge­spächen. Her­aus­ge­be­rin ist Dr. Bet­tina Joer­gens vom Lan­des­ar­chiv NRW Ab­tei­lung OWL. Das 168 Sei­ten um­fas­sende Buch enthält Bei­träge von 13 Au­to­ren un­ter­schied­li­cher "­Dis­zi­pli­nen". Un­ter ih­nen sind Hobby-Ge­nea­lo­gen so­wie Fach­leute aus Ar­chi­ven, Bi­blio­the­ken und Mu­se­en. Das Buch rich­tet sich an al­le, die In­ter­esse an Fa­mi­li­en­for­schung ha­ben, wenn­gleich ei­nige Bei­träge sehr wis­sen­schaft­lich ver­fasst sind. "­Die Viel­sei­tig­keit der Bei­trä­ge, die den Blick ü­ber den ei­ge­nen Tel­ler­rand er­mög­li­chen, macht den Reiz die­ses Ta­gungs­ban­des aus­", so Dr. Bet­tina Joer­gens. Hobby-Ge­nea­lo­gen er­hal­ten vor al­lem im Bei­trag von Dr. Wolf­gang Bock­horst viele prak­ti­sche Tipps rund ums sys­te­ma­ti­sche Ver­wah­ren von Fa­mi­li­en­un­ter­la­gen. Ori­gi­nale nie­mals zu lo­chen oder auf kei­nen Fall selbst­kle­bende Eti­ket­ten zu ver­wen­den, weil sie im Laufe der Jahre ab­plat­zen, sind sol­che hand­fes­ten Tipps. Ma­rie-Luise Carl etwa gibt Ratschläge für die Ar­chi­vie­rung von Fa­mi­li­en­un­ter­la­gen per PC. Und Ka­tha­rina Schlimm­gen, Wis­sen­schaft­li­che Re­fe­ren­tin für Volks­kunde im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold, gibt per­sön­li­che Ein­bli­cke zum Er­werb von "Fa­mi­li­e­n­ob­jek­ten" ins LWL-Frei­licht­mu­se­um. Der Le­ser wird er­staunt sein, wie viel mehr hier vom Zu­fall ab­hängt, als ge­mein­hin an­ge­nom­men wird. Ei­nige der Au­to­ren spüren aber auch "weißen Fle­cken" nach, denn schließ­lich gibt es auch "­nicht ak­ten­kun­di­ge" oder gelöschte Sach­ver­hal­te. Matt­hias Fröh­lich geht dem in sei­nem Bei­trag "Heim­kin­der - Kin­der ohne Ver­gan­gen­heit" nach. Dr. Her­mann Nie­buhr, ehe­mals Lei­ten­der Ar­chiv­di­rek­tor des Lan­des­ar­chivs NRW Ab­tei­lung OWL, rät Fa­mi­li­en­for­schern, sich nicht nur auf die Ver­vollstän­di­gung des Stamm­baums zu kon­zen­trie­ren. In­ter­essant werde Fa­mi­li­en­for­schung erst durch die Be­schäf­ti­gung mit der Fra­ge: Was wa­ren das für Men­schen? Le­sens­wert in die­sem Zu­sam­men­hang ist hier Frauke Vr­bas Bei­trag ü­ber das 1998 ge­grün­dete Deut­sche Ta­ge­buchar­chiv in Em­men­din­gen. Fast je­der Mensch habe den Wunsch, we­nigs­tens eine kleine Spur zu hin­ter­las­sen. Mitt­ler­weile um­fasst das Deut­sche Ta­ge­buchar­chiv Do­ku­mente von 3.500 Ta­ge­buch­schrei­bern, jähr­lich kä­men rund 200 Au­to­ren da­zu. Er­hält­lich ist der Ta­gungs­band "Fa­mi­li­en­ge­schich­ten, Schatz­tru­hen und an­dere Ar­chi­ve" aus­sch­ließ­lich im Buch­han­del (ISBN: 978-3-8375-1692-0), nicht im Lan­des­ar­chiv. Der Preis be­trägt 23,95 Eu­ro. Stell­ten den Ta­gungs­band "Fa­mi­li­en­ge­schich­ten, Schatz­tru­hen und an­dere Ar­chi­ve" vor: Her­aus­ge­be­rin Dr. Bet­tina Joer­gens, To­nia Schulte (Schluss­re­dak­tion), Dr. Her­mann Nie­buhr (Lei­ten­der Ar­chiv­di­rek­tor a.D.) und Dr. Jo­han­nes Bur­kardt (Lei­ter des Lan­des­ar­chivs Ab­tei­lung Ost­west­fa­len-Lip­pe; von links). Fo­to: Oden­thal

