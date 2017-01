Salzufler Landpartien

Bad Sal­zu­flen. Auch 2017 bie­tet die Staats­bad Sal­zu­flen GmbH un­ter dem Na­men "­Sal­zu­fler Land­par­ti­en" wie­der Aus­flüge zu in­ter­essan­ten Zie­len in der Re­gion an. Während der Land­par­tien ent­de­cken die Teil­neh­mer nicht nur die span­nende und ab­wechs­lungs­rei­che Ge­schichte des Um­lands, son­dern auch seine ku­li­na­ri­schen High­lights. "Warum in die Ferne schwei­fen, wenn das Gute so nah ist", er­klärte Ste­fan Krie­ger, Kurdi­rek­tor Bad Sal­zu­flen. "­Die Sal­zu­fler Land­par­tien sind bei un­se­ren Be­su­chern sehr be­liebt. Da­her freut es mich be­son­ders, dass wir in die­sem Jahr eine Reihe neuer Aus­flugs­ziele im Pro­gramm ha­ben." Mit den Sal­zu­fler Land­par­tien kön­nen Gäste in die­sem Jahr ne­ben ver­schie­de­nen Gar­ten­fes­ti­vals in der Re­gion auch ex­klu­siv die Lan­des­gar­ten­schau in Bad Lipp­springe ent­de­cken oder zu ei­ner Boots­fahrt auf dem Stein­hu­der Meer in See ste­chen. Das Pro­gramm­heft der "­Sal­zu­fler Land­par­ti­en" liegt in der Tou­rist In­for­ma­tion im Kurga stzen­trum so­wie an wei­te­ren Stel­len wie bei­spiels­weise in den Kli­ni­ken aus und ist un­ter "­sal­zu­fler-land­par­ti­en.­de" ab­ruf­bar.

vom 18.01.2017 | Ausgabe-Nr. 3A

