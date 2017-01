Auftakt in Detmold

Kreis Lip­pe/­Det­mold. "Pro­fi­le" heißt eine Reihe von Got­tes­diens­ten aus An­lass des Ju­biläums­jah­res 2017. Vor 500 Jah­ren hat Mar­tin Lu­ther seine 95 The­sen zum Ab­lass­han­del der Kir­che ver­öf­fent­licht und da­mit weit­rei­chende Verä nde­run­gen in Kir­che und Ge­sell­schaft an­ge­stoßen. Das wird in Lippe un­ter dem Motto "­ge­mein­sam frei­" mit viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen ge­fei­ert, un­ter an­de­rem mit der Reihe "Pro­fi­le". Auf­takt ist am Sonn­tag, 15. Ja­nu­ar, in der Chris­tus­kir­che Det­mold um 17 Uhr. Es wird eine Bach-Kan­tate zu hören sein und die Pre­digt hält Dr. Jo­hann Hin­rich Claus­sen, EKD-Kul­tur­be­auf­trag­ter. Am 3. Sonn­tag je­den Mo­nats fin­det ein Got­tes­dienst in der Reihe statt. Die nächs­ten Ter­mi­ne: Sonn­tag, 19. Fe­bruar, 10 Uhr, ev.-ref. Kir­che St. Pau­li, Lem­go, Band St. Pau­li, Pre­digt: EC-Bun­des­pfar­rer Ru­dolf Wes­ter­hei­de; Sonn­tag, 19. März, 10 Uhr, ev. Mi­litär­kir­chen­ge­meinde Au­gust­dorf, lip­pi­sche Blä­se­r­in­nen und Blä­ser, Pre­digt: Mi­litär­bi­schof Dr. Si­gurd Rink; Os­ter­sonn­tag, 16. April, 10 Uhr, ev.-luth. Kir­che St. Ma­rien Lem­go, Pre­digt: Theo­lo­gi­scher Vi­ze­prä­si­dent Al­bert Henz (Ev. Kir­che von West­fa­len). Wei­tere Ter­mine der Reihe un­ter " ww­w.lip­pe2017.­de" im In­ter­net.

