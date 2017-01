Vortrag

Am 18. Januar

Kreis Lip­pe/Lem­go. Im Ju­biläums­jahr "500 Jahre Re­for­ma­tion" gibt es in Lem­go, ei­ner "Re­for­ma­ti­ons­stadt Eu­ro­pas", eine Fülle von Ver­an­stal­tun­gen. Auch pro­mi­nente Red­ne­rin­nen und Red­ner konn­ten ge­won­nen wer­den. So ist am Mitt­wo­ch, 18. Ja­nu­ar, um 19.30 Uhr Dr. Irm­gard Schwaet­zer (Ber­lin) im Ge­mein­de­haus der Kir­che St. Ni­co­lai (Pa­pen­str.17) zu Gast. Die Prä­ses der Syn­ode der Evan­ge­li­schen Kir­che in Deutsch­land (EKD) und ehe­ma­lige FDP-Ge­ne­ral­se­kretärin, Staats­mi­nis­te­rin im Aus­wär­ti­gen Amt und Bun­des­bau­mi­nis­te­rin spricht ü­ber: Recht und Frei­heit als ak­tu­elle Her­aus­for­de­run­gen.

Ver­an­stal­ter ist die Lu­the­ri­sche Klasse der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che in Ko­ope­ra­tion mit der Stadt Lem­go. Wei­tere In­fos un­ter "ww­w.­glau­be­rechtund­frei­heit.­de" und "ww­w.lip­pe2017.­de" .

vom 14.01.2017 | Ausgabe-Nr. 2B

