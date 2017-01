Die Studenten von morgen

Balken biegen, Mauern bauen und Wasserexperimente

Det­mold. Be­reits zum 10. Mal be­such­ten 70 Schü­ler der Bach­schule den Fach­be­reich Bau­in­ge­nieur­we­sen der Hoch­schule OWL auf dem Cam­pus in Det­mold – ein klei­nes Ju­biläum für den zur Tra­di­tion ge­wor­de­nen Kin­der­hoch­schul­tag. Die Viert­kläss­ler hat­ten an dem Tag die Mög­lich­keit, durch Prak­tika einen Vor­mit­tag in die Ar­beits­welt ei­nes Bau­in­ge­nieurs oder ei­ner Bau­in­ge­nieu­rin zu schnup­pern und den Hoch­schulall­tag ken­nen­zu­ler­nen. Was ist der Un­ter­schied zwi­schen ei­ner Schule und ei­ner Hoch­schu­le? Ha­ben Stu­die­rende einen Klas­sen­raum und wo­hin ge­hen sie zum Es­sen? Be­vor die Schü­ler prak­tisch ar­bei­ten konn­ten, pauk­ten sie in der Ein­führungs­vor­le­sung von Pro­fes­sor Cars­ten Schlöt­zer und Pro­fes­sor An­dreas Falk Hoch­schul-Theo­rie – fast wie echte Stu­die­ren­de. Da­bei lern­ten sie bei­spiels­wei­se, dass es an der Hoch­schule keine Leh­re­rin­nen und Leh­rer gibt, son­dern Pro­fes­so­ren und der Un­ter­richt in Form von Vor­le­sun­gen, Se­mi­na­ren, Ü­bun­gen oder Prak­tika statt­fin­det. Pro­fes­sor Cars­ten Schlöt­zer zeigte den Kin­dern außer­dem, was Bau­in­ge­nieure al­les ma­chen. Sie zeich­nen, be­rech­nen oder bauen zahl­rei­che Din­ge, wie Häu­ser, Brü­cken, Ei­sen­bah­nen oder Was­ser­lei­tun­gen. In der an­sch­ließen­den Hör­saalü­bung mit Pro­fes­sor An­dreas Falk lern­ten sie, wel­che Be­rufe an ei­nem Haus­bau be­tei­ligt sind und schlüpf­ten selbst in diese Rol­len, um ge­mein­sam das Haus vom Ni­ko­laus zu bau­en. Mit der Hilfe ei­nes Holz­mo­dels bau­ten die klei­nen Be­ton­bau­er, Zim­mer­leute so­wie Mau­rer Stück für Stück das Haus vom Ni­ko­laus und tes­te­ten da­bei so­gar die Stand­haf­tig­keit des Hau­ses bei Wind. Nach ei­ner kur­zen Frühstücks­pause ging es für die Schü­ler in die prak­ti­schen Ü­bun­gen, die die wis­sen­schaft­li­chen Mit­ar­bei­ter des Fach­be­reichs Bau­in­ge­nieur­we­sen vor­be­rei­tet hat­ten. Die klei­nen Nach­wuchs­wis­sen­schaft­ler tes­te­ten in den Prak­tika zum Bei­spiel, bei wel­chem Ge­wicht ein Holz­bal­ken bricht, lern­ten eine Mauer zu bau­en, wie Ab­was­ser wie­der sau­ber wird oder er­forsch­ten den Strö­mungs­ka­nal. "Für die Be­tei­lig­ten des Fach­be­reichs ist der Kin­der­hoch­schul­tag auch nach zehn Jah­ren noch eine Her­aus­for­de­rung – die sie al­ler­dings sicht­lich sehr gut meis­tern, wie man an den fröh­li­chen Ge­sich­tern der Kin­der er­ken­nen konn­te", so Tho­mas Kal­ten­berg, Mit­ar­bei­ter am Fach­be­reich Bau­in­ge­nieur­we­sen.

