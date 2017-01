Zurück in den Beruf

Informationsveranstaltung im BIZ

Det­mol­d/­Kreis Lippe . Wer nach län­ge­rer Fa­mi­li­en­zeit wie­der in die Ar­beits­welt ein­stei­gen und rich­tig durch­star­ten, sich be­ruf­lich neu ori­en­tie­ren oder viel­leicht auch wie­der in den al­ten Be­ruf zurück­keh­ren möch­te, kann der­zeit gute Chan­cen ha­ben. Un­ter­neh­men su­chen nach gut aus­ge­bil­de­ten Fach­kräf­ten, denn der de­mo­gra­fi­sche Wan­del wird zu Eng­päs­sen führen. Al­ler­dings sollte der Schritt zurück in den Ar­beits­markt gut vor­be­rei­tet sein. In­for­ma­tio­nen dazu bie­tet die Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur bei ei­nem Vor­trag am Mitt­wo­ch, 18. Ja­nu­ar, von 9 bis 12 Uhr, im Be­rufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trum (BiZ) an der Wit­te­kind­straße 2. Hier kann man sich einen Ü­ber­blick ver­schaf­fen und erste Ant­wor­ten fin­den, wel­che Chan­cen der Ar­beits­markt ak­tu­ell bie­tet, ob die ei­ge­nen Kennt­nisse noch ak­tu­ell oder die Be­wer­bungs­un­ter­la­gen noch zeit­gemäß sind.

Die Be­auf­tragte für Chan­cen­gleich­heit am Ar­beits­markt der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, Meike Kohl­bre­cher, un­ter­stützt in­ter­es­sierte Per­so­nen da­bei, die Her­aus­for­de­run­gen zwi­schen Fa­mi­lie und Be­ruf zu meis­tern. Die Ver­an­stal­tung ist kos­ten­frei, al­ler­dings wird um te­le­fo­ni­sche An­mel­dung un­ter der Ruf­num­mer (05231) 610-222 ge­be­ten.

vom 14.01.2017 | Ausgabe-Nr. 2B

