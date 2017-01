"Job Suey" oder "Kein Dinner für Sünder"

Premier e der Retzer Bühne am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr

Bad Sal­zu­flen (go). Die Ret­zer Bühne schickt in die­ser Sai­son sechs En­sem­ble­mit­glie­der ins Ram­pen­licht. Ge­zeigt wird "­Job Su­ey" oder "K­ein Din­ner für Sün­der", eine Komö­die in zwei Ak­ten von Ed­ward Tay­lor. Die Pre­miere ist am Frei­tag, 17. Fe­bruar, um 20 Uhr im Gast­haus Rick­meyer in Ret­zen, Alte Land­straße 51.

Der In­halt: Man nehme einen skru­pel­lo­sen, doch auch nai­ven In­vest­ment­ma­na­ger (An­dreas Land­au), ein Top-Mo­del mit Hei­rats­ab­sich­ten (Va­nessa Pe­ter), eine lie­bes­tolle Se­kretärin, einen pu­ri­ta­ni­schen Top-Ma­na­ger, eine bi­gotte Ma­na­ger-Gat­tin und eine ex­zen­tri­sche Rei­ni­gungs­kraft (Mo­nika We­ber). Alle Zuta­ten gründ­lich durch­ein­an­der mi­schen, bis aus ei­ner ab­we­sen­den Ehe­frau gleich drei kon­kur­rie­rende Ehe­frauen ge­wor­den sind und fast fer­tig ist das "­Job Su­ey". Nun noch in reich­lich schot­ti­schem Whis­key auf­ko­chen, ab­sch­ließend an­rich­ten mit Me­lo­nen­spalte und ei­nem di­cken Klecks Erd­beer­mar­me­la­de. Mehr als die­sen Ap­pe­ti­zer will die Ret­zer Bühne noch nicht ver­ra­ten und wer trotz­dem die Such­ma­schine im In­ter­net an­schmeiße, sei sel­ber schuld. Selbst­ver­ständ­lich geht es wie­der sehr tur­bu­lent und wit­zig auf der Bühne zu. "Al­ler­dings hat es in die­sem Jahr recht lange ge­braucht, bis wir ein ge­eig­ne­tes Bou­le­vard­stück ge­fun­den ha­ben", sagte Re­gis­seu­rin Su­sanne Ha­be­nicht. Denn der Ret­zer Bühne fehle de­fi­ni­tiv der männ­li­che Nach­wuchs. Die Rolle des "ju­gend­li­chen Lieb­ha­ber­s", die es in den meis­ten Komö­dien ge­be, könne der­zeit nicht be­setzt wer­den, was sehr schade sei. Gleich nach den Som­mer­fe­rien ha­ben die Schau­spie­ler an­ge­fan­gen zu pro­ben. An­dreas Landau hat als In­vest­ment­ma­na­ger Jim Watt die Hauptrol­le, Mo­nika We­ber als Putz­frau Edna Chap­man die weib­li­che Hauptrol­le. Des wei­te­ren ste­hen noch Nina Jo­se­phs, Heiko Wel­sche, Jes­sica Kes­ting und Va­nessa Pe­ter auf der Büh­ne. Spielort ist das Wohn­zim­mer des In­vest­ma­na­gers. Der Kar­ten­vor­ver­kauf star­tet am Mitt­wo­ch, 18. Ja­nu­ar, und zwar für die bei­den Spielorte "­G­ast­haus Rick­meyer" und das Kur- und Stadt­thea­ter Bad Sal­zu­flen an der Park­straße. Im Kur- und Stadt­thea­ter gibt es drei Auf­führungs­ter­mi­ne, und zwar am 24. März (19.30 Uhr), 25.März (19.30 Uhr) und 26. März (16 Uhr). Kar­ten für diese Vor­stel­lun­gen gibt es zum Preis von 14 Euro bei fol­gen­den Vor­ver­kaufs­stel­len: Thea­ter­kasse im Kur­gast­zen­trum Te­le­fon (05222) 183200 und in der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus an der Ru­dolph-Bran­des-Al­lee, Te­le­fon (05222) 952444. Kar­ten im Vor­ver­kauf für die Vor­stel­lun­gen in Ret­zen bei "Rick­meyer" zu ei­nem Preis von 9 Euro gibt es in den Fi­lia­len der Spar­kasse in Syl­bach, Schöt­mar und Knet­ter­heide so­wie bei Au­gen­op­tik Brock­schmidt in Schöt­mar, beim Frisör­team Bir­git Mo­ritz in Ret­zen und im Gast­haus Rick­meyer, Alte Land­straße 51, Te­le­fon (05222) 20607. Wei­tere Auf­führungs­ter­mine in Ret­zen gibt es am 19. Fe­bruar (17 Uhr), 24. Fe­bruar (20 Uhr), 25. Fe­bruar (20 Uhr), 4. März (20 Uhr), 5. März (17 Uhr), 11. März (20 Uhr), 12. März (17 Uhr), 17. März (20 Uhr) und 19. März (17 Uhr). Noch mehr In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter ww­w.ret­zer-bueh­ne.­de.

vom 14.01.2017 | Ausgabe-Nr. 2B

Drucken | Versenden