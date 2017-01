PKW beschädigt

Det­mold. Auf dem Park­platz des Kli­ni­kums an der Ro­bert-Koch-Straße ist am Mon­tag ein Ford Fiesta be­schä­digt wor­den. Der graue Wa­gen stand dort in der Zeit von 7.30 Uhr bis ge­gen 12.30 Uhr und wurde hin­ten links durch ein un­be­kann­tes Fahr­zeug berührt des­sen Fah­re­rin oder Fah­rer sich bis­lang nicht ge­mel­det hat, um für den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 1.000 Euro auf­zu­kom­men. Hin­weise in die­sem Fall nimmt das Ver­kehrs­kom­missa­riat un­ter (05231) 6090 ent­ge­gen.

vom 11.01.2017 | Ausgabe-Nr. 2A

Drucken | Versenden