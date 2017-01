Weiterbildung verbessern

Gewerkschaft fordert Qualifizierungsoffensive in Betrieben

Kreis Lip­pe. Jobs im Kreis Lippe zu­kunfts­fest ma­chen: Die Ge­werk­schaft Nah­rung-Ge­nuss-Gast­stät­ten (NGG) for­dert eine "Qua­li­fi­zie­rungs­of­fen­si­ve" für hei­mi­sche Be­schäf­tig­te. Denn nach Schät­zun­gen des ak­tu­el­len Mi­kro­zen­sus ha­ben im Jahr 2015 le­dig­lich rund 27.000 Be­rufs­tätige im Kreis Lippe an ei­ner be­ruf­li­chen Wei­ter­bil­dung teil­ge­nom­men – das sind etwa 17 Pro­zent al­ler Be­rufs­täti­gen. "Hier ist noch deut­lich Luft nach oben", sagt Ar­min Wie­se. Der Ge­schäfts­füh­rer der NGG Det­mold-Pa­der­born for­dert ein ge­setz­lich fest­ge­schrie­be­nes "Recht auf Wei­ter­bil­dung". Vor dem Hin­ter­grund der Di­gi­ta­li­sie­rung der Ar­beits­welt sei dies eine ent­schei­dende Vor­aus­set­zung, um die Be­schäf­tig­ten "up to da­te" zu hal­ten.

"Vom Um­gang mit neuer Soft­ware bis hin zu mehr Team­kom­pe­tenz stei­gen die An­for­de­run­gen in fast al­len Be­ru­fen", be­tont Wie­se. Ob Fremd­spra­chen­kennt­nisse bei der Ho­tel­fach­frau oder die au­to­ma­ti­sierte Wa­ren­be­stel­lung in der Le­bens­mit­tel­in­dus­trie – von den Be­schäf­tig­ten werde ver­langt, stän­dig auf dem Lau­fen­den zu sein. "­Der klas­si­sche Bil­dungs­ur­laub reicht hier nicht aus. Und nicht je­der schafft es nach Fei­er­abend, noch aufs Be­rufs­kol­leg oder zum VHS-Kurs zu ge­hen", so Wie­se. Per Ge­setz lasse sich ein be­zahl­tes "le­bens­lan­ges Ler­nen" viel stär­ker in den Be­rufs­all­tag ein­bin­den. Da­bei seien auch die Ar­beit­ge­ber ge­for­dert. Wie­se: "­Die Un­ter­neh­men pro­fi­tie­ren enorm von gut qua­li­fi­zier­ten Mit­ar­bei­tern." Auch im Hand­werk dürfe "­Di­gi­tal Li­tera­cy" des­halb kein Fremd­wort mehr sein. Der si­chere Um­gang mit neuen Tech­no­lo­gien werde zu­neh­mend ge­nauso wich­tig wie Le­sen, Schrei­ben und Rech­nen. "­Be­son­de­ren Nach­hol­be­darf gibt es bei den un­ge­lern­ten Be­schäf­tig­ten. Sie neh­men bis­lang nur sel­ten an Wei­ter­bil­dun­gen teil", sagt Ge­werk­schaf­ter Wie­se. Ein ver­brief­tes Recht auf Qua­li­fi­zie­rung käme ih­nen be­son­ders zu­gu­te.

vom 11.01.2017 | Ausgabe-Nr. 2A

