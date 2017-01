"Landraub"

Seminar der ESG

Kreis Lip­pe/Lem­go. Die Evan­ge­li­sche Stu­die­ren­den­ge­meinde Det­mol­d/Lemgo (ESG) lädt alle In­ter­es­sier­ten am Sams­tag, 14. Ja­nu­ar, von 9 bis 17 Uhr zum ent­wick­lungs­po­li­ti­schen Se­mi­nar "­Land­raub" in das Ge­mein­de­haus St. Ni­co­lai (Pa­pen­straße 17) in Lemgo ein.

In den Län­dern des Sü­dens wer­den häu­fig große Flächen von land­wirt­schaft­li­chen Flächen an in­ter­na­tio­nale Kon­zerne und für die Nah­rungs­pro­duk­tion in den rei­chen In­dus­tri­elän­dern ver­kauft. Ar­mut, Dür­ren und Ver­trei­bung von Klein­bau­ern sind die Fol­gen die­ses schlei­chen­den Land­raubs. Das Se­mi­nar will in­for­mie­ren, Ge­le­gen­heit ge­ben, ü­ber die ethi­sche Ver­ant­wor­tung in der Le­bens­mit­tel­her­stel­lung und auch in an­de­ren Pro­duk­ti­ons­be­rei­chen zu dis­ku­tie­ren und ei­gene Zu­kunfts­pro­jekte zu ent­wi­ckeln. Zur Ein­führung wird der Film "­Land­raub" von Kurt Lang­bein und Chris­tian Brü­ser ge­zeigt. Dirk Hil­ler­kus (Amt für Mission, Ö­ku­mene und kirch­li­che Welt­ver­ant­wor­tung der Evan­ge­li­schen Kir­che von West­fa­len) steht den Teil­neh­mern als Ex­perte zur Ver­fü­gung. Er hat selbst als land­wirt­schaft­li­cher Pro­jekt­ma­na­ger 16 Jahre in Äthio­pien ge­ar­bei­tet. Gün­ter Puz­berg vom Vor­stand von "Lippe Qua­lität" stellt das Pro­jekt des re­gio­na­len Wirt­schaf­tens "Lippe Qua­lität" vor und zeigt da­mit eine Al­ter­na­tive auf. Außer­dem kön­nen ei­gene Pro­jekte ent­wi­ckelt wer­den. Das Se­mi­nar in­cl. Ver­pfle­gung ist kos­ten­los. Die Lei­tung des Se­mi­nars liegt bei Dr. Ka­tha­rina Kleine Ven­ne­ka­te, An­mel­dung und wei­tere In­for­ma­tio­nen bis Don­ners­tag, 12. Ja­nu­ar, un­ter es­g@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.de

vom 11.01.2017 | Ausgabe-Nr. 2A

Drucken | Versenden