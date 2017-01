Fitness Spezial 50+

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Be­we­gung ist wich­tig und för­dert die Ge­sund­heit. Des­halb bie­tet der Kreis lippe in Zu­sam­men­ar­beit mit ei­ner Det­mol­der Rehaein­rich­tung ein spe­zi­el­les Fit­ness­pro­gramm für "Ü­ber-50-Jäh­ri­ge" an. Die Teil­neh­mer(in­nen) er­war­tet ein ge­sun­des All­round­trai­ning mit Geräten, wel­ches ge­mein­sam mit dem Kurs­lei­ter in ei­nem per­sön­li­chen Trai­nings­plan ab­ge­stimmt wird. Das An­ge­bot rich­tet sich vor­ran­gig an sport­li­che Ein­stei­ger oder Wie­der­ein­stei­ger.

Der Kur­sus geht ü­ber zehn Wo­chen in je­weils 90-minüti­gen Ein­hei­ten und fin­det ab dem 20. Ja­nuar je­weils frei­tags von 16 bis 17.30 Uhr. Der Prä­ven­ti­ons­kur­sus wird von Kran­ken­kas­sen in un­ter­schied­li­chem Aus­maß be­zu­schusst. An­mel­dun­gen und wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter (05231) 3033731 bei Ni­cole Kolb.

vom 11.01.2017 | Ausgabe-Nr. 2A

Drucken | Versenden