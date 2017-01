Die Sicherheit wird hier ganz groß geschrieben

Messestand von Polizei, Feuerwehr und Schutzgemeinschaft

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen (go). Im Mes­se­zen­trum Bad Sal­zu­flen er­fah­ren die Be­su­cher auf der "Haus, Gar­ten,Tou­ris­tik, Hoch­zeit" vom 13. Ja­nuar bis 15. Ja­nuar nicht nur, was das Zu­hause kom­for­ta­bler und be­hag­li­cher ma­chen kann, son­dern auch was es si­che­rer macht. Mit ei­nem ge­mein­sa­men Mes­se­stand wer­den sich die Po­li­zei Lippe und der lip­pi­sche Feu­er­wehr­ver­band auf der "Haus OW­L" prä­sen­tie­ren. Mit Un­ter­stüt­zung der Schutz­ge­mein­schaft Lippe wer­den Feu­er­wehr und Po­li­zei die Be­su­cher zum Thema Brand- und Ein­bruch­schutz in­for­mie­ren. Der lip­pi­sche Feu­er­wehr­ver­band wird ü­ber Rauch­mel­der und für den Haus­halt ge­eig­nete Feu­er­lö­scher in­for­mie­ren. Ins­be­son­dere im Elek­tro­be­reich wür­den viele Brand­ge­fah­ren lau­ern, zum Bei­spiel eine Steck­dose hin­ter ei­ner leicht ent­flamm­ba­ren Gar­dine oder der Ge­brauch ei­nes Ka­beln ei­ner nur halb ab­ge­roll­ten Ka­bel­trom­mel. "­Man liest ja oft, dass ein tech­ni­scher De­fekt für einen Haus­brand ver­ant­wort­lich war. Wir wol­len den Be­su­chern auf­zei­gen, was im Haus­halt leicht an­fan­gen kann zu bren­nen oder zu schmo­ren", so Kreis­brand­meis­ter Karl-Heinz Bra­ke­mei­er.

In Be­zug auf Rauch­mel­der gehe es in die­sem Jahr we­ni­ger um In­stal­la­ti­ons­fra­gen als um Fol­ge­fra­gen. Trägt der Mie­ter oder der Ver­mie­ter die Kos­ten für den Bat­te­rie­wech­sel? Muss ein Nach­bar, der das Rauch­mel­der­si­gnal hört, den von ihm ver­an­lass­ten Feu­er­wehr­ein­satz be­zah­len? Bei der­ar­ti­gen Fra­gen herr­sche noch große Un­si­cher­heit in der Be­völ­ke­rung und da sei noch eine Menge Be­ra­tungs­be­darf. Die Po­li­zei legt in Ko­ope­ra­tion mit der Schutz­ge­mein­schaft Lippe (Stich­wort: Kam­pa­gne Zu­hause si­cher) den Fo­kus auf den me­cha­ni­schen Ein­bruch­schutz. Ein­bre­chern erst gar nicht die Chance ge­ben ins Haus zu ge­lan­gen, heißt hier die De­vi­se. Auf dem Stand er­fah­ren die Be­su­cher an­schau­lich, wie sie Fens­ter, Türen und Licht­schächte ein­bruchre­sis­tent ma­chen kön­nen. Da ein si­che­res Zu­hause nicht zum Null­ta­rif zu ha­ben ist, wird auch ü­ber staat­li­che För­der­mit­tel zum Ein­bruch­schutz Aus­kunft ge­ge­ben. Wie das Smart-Ho­me, also die Steue­rung be­stimm­ter Funk­tio­nen im Haus per Com­pu­ter statt per Hand, den Ein­bruch­schutz er­gän­zen kann, wird eben­falls auf­ge­zeigt. Schließ­lich sol­len aber auch Tipps für die Wert­auf­be­wah­rung in Wohn­ge­bäu­den ge­ge­ben wer­den. "Da­bei sollte wert­vol­ler Schmuck, der nur sel­ten oder gar nicht ge­tra­gen wird, am bes­ten gar nicht zu Hause auf­be­wahrt wer­den, son­dern in ei­nem Schließfach, etwa bei der Bank", so Kri­mi­nal­haupt­kom­missar Tim Lu­kow­ski. Ein Spe­zial-Thema ist die Waf­fen­auf­be­wah­rung in Woh­nun­gen und Häu­sern. "Auch wenn man meint, da­mit ga­ran­tiert nicht in Berührung zu kom­men, ist schon so man­cher im Wege der Erb­folge un­ver­hofft zum Waf­fen­be­sit­zer ge­wor­den", sagte Lu­kow­ski. Und dann trage man plötz­lich eine rie­sige Ver­ant­wor­tung. In sol­chen Fäl­len meist selbst nicht im Be­sitz ei­nes Waf­fen­scheins und der da­mit ver­bun­de­nen Waf­fen­kun­de, stün­den sol­che plötz­lich zum Waf­fen­be­sit­zer ge­wor­de­nen Men­schen vor vie­len Fra­gen. Hier rät der Po­li­zei­be­am­te, un­be­dingt mit der Waf­fen­stelle bei der Kreis­po­li­zei Lippe Kon­takt auf­zu­neh­men (Te­le­fon 05231/6090). Die Po­li­zei Lippe und der lip­pi­sche Feu­er­wehr­ver­band freuen sich auf viele in­ter­es­sierte Be­su­cher auf ih­rem Mes­se­stand in der Halle 20.

vom 11.01.2017 | Ausgabe-Nr. 2A

