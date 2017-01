Ein Stück Musikgeschichte wird wieder lebendig

"Forever Queen performed by Queenmania" am 25. Januar in der Lipperlandhalle

Lem­go. Wer den Sound und die le­gen­dären Li­ves­hows von Queen ver­misst, sollte sich den 25. Ja­nuar 2017 frei hal­ten: "­Fo­re­ver Queen per­for­med by Queen­ma­nia" rockt an die­sem Abend in der Lip­per­land­halle in Lem­go.

2016 war ein ganz be­son­de­res Jahr. Queen-Fans wis­sen warum. Der große Fred­die Mer­cury würde im Sep­tem­ber sei­nen 70. Ge­burts­tag fei­ern. "Für uns An­lass ge­nug, un­sere er­folg­rei­che Tri­bute Show "­Fo­re­ver Queen per­for­med by Queen­ma­nia" noch spek­ta­kulä­rer, noch de­tail­ver­lieb­ter zu prä­sen­tie­ren," so Mi­chael Noll, In­ha­ber von Re­set­pro­duc­tion. Die Ju­biläum­stour 2016/2017 ehrt den Aus­nah­mekünst­ler Fred­die Mer­cury und fei­ert Queen tem­pe­ra­ment­voll und ori­gi­nal­ge­treu. Queen­ma­nia be­steht aus Voll­blut-Mu­si­kern und zu­gleich ein­ge­fleisch­ten Queen-Fans. Seit ih­rer Grün­dung im Jahr 2006 las­sen die Künst­ler auf ih­ren Eu­ro­pa­tour­neen die Fas­zi­na­tion Fred­die Mer­cury und Queen ful­mi­nant wie­der­auf­le­ben. Queen­ma­nia bringt den mo­nu­men­ta­len Queen-Sound in Per­fek­tion zurück auf die Büh­ne. Leadsän­ger Sonny Ensa­bella ze­le­briert die großen Hits ge­sang­lich und op­tisch phäno­me­nal nah am Ori­gi­nal. Gran­dios auch seine Büh­nen­prä­senz, ge­prägt von der un­ver­wech­sel­ba­ren Thea­tra­lik und den großen Po­sen, mit de­nen Fred­die Mer­cury sein Pu­bli­kum in den Bann zog. Ein Stück Mu­sik­ge­schichte mit den ty­pi­schen, phan­ta­sie­vol­len Glit­zer­kostü­men, die mit viel Liebe zum De­tail und ex­klu­siv für die Show nach Ori­gi­nal­vor­la­gen ent­wor­fen wur­den. Tickets für "­Fo­re­ver Queen per­for­med by Queen­ma­nia" am Mitt­wo­ch, 25. Ja­nuar 2017 um 19.30 Uhr in der Lip­per­land­halle in Lemgo sind ab 32,90 Euro er­hält­lich bei Lemgo Mar­ke­ting e. V. und an al­len be­kann­ten VVK-Stel­len, so­wie ver­sand­kos­ten­frei auf "ww­w.­fo­re­ver­queen.­de"

vom 07.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1B

Drucken | Versenden