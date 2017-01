Beratung für Kriegsopfer

LWL berät beim Sprechtag in Bielefeld

Kreis Lip­pe/­Bie­le­feld (lw­l). Der Land­schafts­ver­band West­fa­len- Lippe (LWL) bie­tet am Don­ners­tag (12. Ja­nu­ar) in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr einen Sprech­tag für Kriegs­op­fer und Op­fer von Ge­walt­ta­ten an. Der Sprech­tag fin­det in der Not­fall­pra­xis (Städ­ti­sche Kran­ken­an­stalt) an der Oel­mühlen­straße 28, in Bie­le­feld statt. Ein Team des LWL-Ver­sor­gungs­am­tes berät Be­trof­fe­nen aus Bie­le­feld und den Krei­sen Güters­loh, Her­ford, Höx­ter, Lip­pe, Min­den- Lübbe­cke und Pa­der­born bei die­sem Sprech­tag zu Fra­gen rund um das So­ziale Ent­scha­di­gungs­recht, ein­sch­ließ­lich der or­thopä­di­schen Ver­sor­gung so­wie der Kriegs­op­fer­für­sor­ge.

Der nächste Sprech­tag ist für den 26. Ja­nuar ge­plant.

vom 07.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1B

