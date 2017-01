Grüner Fremdlack

Det­mold. In der Richt­ho­fen­straße ist zwi­schen Mitt­woch­mit­tag und Don­ners­tag­vor­mit­tag ein blauer VW Lupo be­schä­digt wor­den. Der Wa­gen stand am rech­ten Fahr­bahn­rand in Fahrtrich­tung In­nen­stadt in Höhe der Haus­num­mer 30, als er durch ein un­be­kann­tes Fahr­zeug hin­ten links be­schä­digt wur­de. Die Po­li­zei fand am Fahr­zeug grü­nen Fremd­lack und si­cherte ihn. Hin­weise und Be­ob­ach­tun­gen im Zu­sam­men­hang mit der Be­schä­di­gung nimmt das Ver­kehrs­kom­missa­riat un­ter (05231 ) 6090 ent­ge­gen.

vom 07.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1B

Drucken | Versenden