Seminar "Landraub"

Anmeldung bis 12.01.

Kreis Lip­pe/Lem­go. Die Evan­ge­li­sche Stu­die­ren­den­ge­meinde Det­mol­d/Lemgo (ESG) lädt alle In­ter­es­sier­ten am Sams­tag, 14. Ja­nu­ar, von 9 bis 17 Uhr zum ent­wick­lungs­po­li­ti­schen Se­mi­nar "­Land­raub" in das Ge­mein­de­haus St. Ni­co­lai (Pa­pen­straße 17) in Lemgo ein.

In den Län­dern des Sü­dens wer­den häu­fig große Flächen von land­wirt­schaft­li­chen Flächen an in­ter­na­tio­nale Kon­zerne und für die Nah­rungs­pro­duk­tion in den rei­chen In­dus­tri­elän­dern ver­kauft. Ar­mut, Dür­ren und Ver­trei­bung von Klein­bau­ern sind die Fol­gen die­ses schlei­chen­den Land­raubs. Kon­flikte um Land, Ge­walt und Flucht führen im­mer häu­fi­ger zu in­ter­na­tio­na­len Kri­sen und Flücht­lings­be­we­gun­gen, die auch Men­schen in Eu­ropa be­tref­fen. Das Se­mi­nar will in­for­mie­ren, Ge­le­gen­heit ge­ben, ü­ber die ethi­sche Ver­ant­wortu ng in der Le­bens­mit­tel­her­stel­lung und auch in an­de­ren Pro­duk­ti­ons­be­rei­chen zu dis­ku­tie­ren und ei­gene Zu­kunfts­pro­jekte zu ent­wi­ckeln.

vom 07.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1B

