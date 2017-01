Entspannung

Kurse für Krebskranke

Det­mold. Eine Krebser­kran­kung kann zu er­heb­li­chen An­span­nun­gen führen. Ent­span­nungs­me­tho­den ha­ben das Ziel, kör­per­li­ches und psy­chi­sches Wohl­be­ha­gen zu er­mög­li­chen und so­mit zu mehr Le­bens­qua­lität zu führen. Die Evan­ge­li­sche Fa­mi­li­en­bil­dung bie­tet ab dem 12. Ja­nuar je­weils an fünf Don­ners­ta­gen von 18.45 bis 19.45 Uhr einen Ent­span­nungs­kurs für Be­trof­fene an. Auch An­gehö­rige sind herz­lich ein­ge­la­den, da auch Sie sich oft in ei­ner großen An­span­nung be­fin­den. Frau Dr. Ga­briele Sink wird die­sen Kurs lei­ten und Ent­span­nungs­tech­ni­ken, ins­be­son­dere aus dem Qi Gong, zur Sta­bi­li­sie­rung und Stär­kung einü­ben. Die Ge­bühr für den Kurs be­trägt 25,- Eu­ro. Nähere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976 670 bei der Evan­ge­li­schen Fa­mi­li­en­bil­dung in Det­mold.

vom 07.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1B

